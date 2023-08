Haití y República Dominicana prevén inundaciones por tormenta tropical Franklin

La tormenta tropical Franklin avanzaba por el mar Caribe el lunes, y las autoridades de Haití y República Dominicana advertieron a sus habitantes que se preparen para inundaciones y deslaves.

La tormenta se ubicaba la tarde del lunes a unos 465 kilómetros (290 millas) al sur de Santo Domingo, la capital de la República Dominicana, y tenía vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora (50 millas por hora). Se desplazaba en dirección oeste a 7 km/h (5 mph), pero se prevé que vire bruscamente hacia el norte el martes.

Se prevé que Franklin se fortalecerá antes de tocar tierra a primeras horas del miércoles en La Española, la isla que comparten la República Dominicana y Haití.

Los pronósticos indican que Franklin arrojará hasta 25 centímetros de lluvia en ambos países, y hasta 38 centímetros en zonas aisladas. La posibilidad de lluvias torrenciales causa preocupación en Haití, dado que el país se inunda fácilmente debido a la severa erosión terrestre.

A propósito de los efectos que se sentirán en el país por el paso de la tormenta tropical #Franklin conoce cuáles medidas tienes que aplicar para resguardarte junto a tu familia y proteger tus bienes. pic.twitter.com/Mei3Un6I4E — COE (@COE_RD) August 21, 2023

Complicaciones por la tormenta Franklin

Varios haitianos en la capital Puerto Príncipe dijeron a The Associated Press que no tenían conocimiento de que se acercaba una tormenta tropical, a pesar de que las autoridades han publicado advertencias en las redes sociales.

La tormenta se aproxima mientras más de 200 mil haitianos se encuentran desplazados, teniéndose que quedar con familiares o en albergues improvisados, debido a que sus casas han sido incendiadas u ocupadas por los conflictos entre pandillas.

En tanto, el Centro de Operaciones de Emergencias de República Dominicana (COE) informó este lunes que colocó a 14 provincias en alerta roja y 18 en amarilla por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

También se espera que produzca grandes cantidades de lluvia en Puerto Rico hasta mediados de esta semana, con cantidades de entre 50 a 100 mm de lluvia, y lluvias que dejen de entre 120 a 250 mm de lluvias en partes de la isla La Española.