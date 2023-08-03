Hallan cuerpo en río Bravo, en zona de boyas de Eagle Pass

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que hallan cuerpo sin vida en el río Bravo en la zona de boyas de Eagle Pass.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que autoridades del Departamento de Seguridad de Texas (DPS) notificaron al Consulado de México en Eagle Pass que alrededor de las 14:35 horas encontraron el cuerpo de una persona sin vida atorado en la parte sur de las boyas que fueron colocadas en el río Bravo. Personal del Grupo Beta ya está encabezando las acciones de rescate del cuerpo. Hasta el momento, se desconoce la causa de la muerte y la nacionalidad de la persona.

México reitera su postura contraria a colocación de boyas en la frontera del Río Bravo.

Reiteramos la postura del Gobierno de México sobre que la colocación de boyas alambradas por parte de las autoridades de Texas es una violación a nuestra soberanía. Externamos nuestra preocupación sobre el impacto a los derechos humanos y seguridad personal de los migrantes que tendrán estas políticas estatales, que van en sentido opuesto a la estrecha colaboración entre nuestro país y el Gobierno federal de los Estados Unidos.

Desde la Secretaría de Relaciones Exteriores seguiran dando puntual seguimiento al caso por medio del Consulado de México en Eagle Pass, manteniendo contacto con las autoridades correspondientes en México y Estados Unidos para obtener más información sobre lo acontecido y solicitar que se realicen las investigaciones necesarias.