Localizan en el Río Cuautitlán el cuerpo de Enrique Roldán; cayó tras presunto asalto en el Edomex

El cuerpo de Enrique Roldán, adulto mayor reportado como desaparecido tras caer al Río Cuautitlán, fue localizado la mañana de este martes en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, informaron autoridades locales.

La localización ocurrió durante un operativo encabezado por Protección Civil y Bomberos de Cuautitlán Izcalli, quienes mantenían labores de búsqueda desde el domingo, luego de que el hombre fuera arrastrado por la corriente del canal, tras presuntamente caer durante un intento de asalto .

Autoridades confirman hallazgo de Enrique Roldán

De acuerdo con el comunicado oficial, elementos de emergencia ubicaron el cuerpo durante las primeras horas de la mañana y de inmediato notificaron a la autoridad competente, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes conforme a la ley.

El municipio señaló que el operativo se mantuvo activo en coordinación interinstitucional, reiterando su compromiso de respuesta ante situaciones de emergencia en esta zona del Estado de México.

¿Qué se sabe del caso de Enrique Roldán, hombre que murió tras caer en el Río Cuautitlán?

Enrique Roldán, de 66 años, cayó al Río Cuautitlán la tarde del domingo, luego de que presuntamente fuera víctima de un asalto mientras transitaba por inmediaciones del canal, en una zona cercana a la colonia San Juan Atlamica.

Según versiones recabadas por familiares, durante el forcejeo con presuntos agresores, el adulto mayor perdió el equilibrio y cayó a las aguas negras del río. Personas que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarlo; sin embargo, las condiciones del cauce impidieron su rescate inmediato.

Familia exige claridad y respeto en la información

Tras la confirmación del hallazgo, familiares de Enrique Roldán reiteraron su exigencia de respeto, responsabilidad y claridad en la información oficial, además de un manejo cuidadoso del caso durante las diligencias posteriores.

La autoridad ministerial será la encargada de determinar las circunstancias legales y periciales relacionadas con el fallecimiento del adulto mayor.