Nombran a nuevo director de agencia penitenciaria en Ecuador

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, nombró este martes a un militar retirado como nuevo director de la agencia de atención penitenciaria SNAI, luego de otra ola de violencia en una de las cárceles del país.

Luis Ordóñez, un experto en estrategia e inteligencia militar, reemplaza en el cargo a Guillermo Rodríguez, quien renunció la semana pasada. El nombramiento, el sexto en el gobierno de Lasso, se produce en momentos en que la fuerza pública ha intensificado operativos de control en las cárceles del país.

Queridos ecuatorianos: una vez más, por la seguridad de los ciudadanos y de las personas privadas de su libertad, @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador ingresaron a los CPL 2 y 5 a las 05:45 de hoy, en Guayaquil. Ejecutan controles de armas, municiones y explosivos.



Tenemos que… pic.twitter.com/pqqiR0rW31 — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) August 4, 2023

Lasso ha declarado regularmente estados de emergencia en las prisiones mientras intenta abordar la violencia que ha aumentado desde 2021 y se ha cobrado la vida de al menos 400 reclusos.

La última declaración de emergencia de 60 días comenzó a fines de julio, luego de un enfrentamiento de bandas criminales en la Penitenciaria del Litoral de Guayaquil.

El sistema penitenciario de Ecuador ha enfrentado problemas estructurales durante décadas, en medio de una sobrepoblación y precarias condiciones de vida para los presos.

El gobierno ha dicho que violencia en las cárceles se atribuye a las luchas internas entre grupos de delincuencia por el control del territorio al interior de las prisiones y las rutas del tráfico de drogas.

Violencia en cárceles de Ecuador

Ecuador ha estado plagado de violencia en las cárceles durante mucho tiempo, y el último incidente tuvo lugar en medio de la campaña para las elecciones nacionales anticipadas para el 20 de agosto, lo que impulsó a algunos candidatos presidenciales a prometer reformas penitenciarias, incluidos sistemas de vigilancia electrónica y agentes penitenciarios más capacitados.

Según el decreto firmado por el presidente Guillermo Lasso la víspera, en la Penitenciaría los internos utilizaron armas de fuego durante los disturbios e incendiaron instalaciones con tanques de gas.

La autoridad penitenciaria SNAI ha trabajado para recuperar el control de la prisión desde la madrugada del martes, dijo en una publicación en redes sociales, que fue acompañada por imágenes de policías y militares fuertemente equipados que ingresan a la Penitenciaria del Litoral.