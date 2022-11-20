Hebe de Bonafini, defensora de derechos humanos, murió a los 93 años

Hebe de Bonafini, cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, murió este domingo 20 de noviembre a sus 93 años tras estar internada en un hospital en los últimos días. Luchó contra las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar argentina.

Por más de 40 años, las Madres de Plaza de Mayo siguen considerándose como un poderoso símbolo en el país sudamericano y continúan realizando concentraciones para pedir justicia.

¿Quién era Hebe de Bonafini?

Bonafini fue una de las activistas de los derechos humanos más importantes de Argentina durante la dictadura militar del país en las décadas de 1970 y 1980. Ella, junto a otras 13 mujeres, comenzaron a buscar a sus hijos que fueron secuestrados por las fuerzas de seguridad durante este periodo.

La cofundadora de las Madres de Plaza de Mayo perdió a sus dos hijos durante la llamada "Guerra Sucia", donde aproximadamente 30 mil activistas de la oposición, académicos y disidentes políticos fueron asesinados o desaparecidos.

Murió a los 93 años|Twitter @CFKArgentina

La primer protesta de las Madres de Plaza de Mayo fue el 30 de abril de 1977, desde ahí fueron identificadas por usar pañuelos blancos durante las marchas semanales en la capital Buenos Aires, donde poseen un papel crucial en la defensa de los derechos humanos de Argentina.

Por su parte, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, escribió un mensaje para Hebe y el gobierno del país convocó a tres días de luto nacional.

Queridísima Hebe, Madre de Plaza de Mayo, símbolo mundial de la lucha por los Derechos Humanos, orgullo de la Argentina. Dios te llamó el día de la Soberanía Nacional… no debe ser casualidad. Simplemente gracias y hasta siempre. Cristina Kirchner

Cabe destacar que Hebe Bonafini dividió la opinión, pues algunos compartían su visión; sin embargo, también hubo quienes la criticaron.

Hebe de Bonafini con Cristina Kirchner|Twitter @CFKArgentina

Desde la oficina del presidente de Argentina, Alberto Fernández lamentó la muerte de la activista y la llamó "luchadora incansable"; además de reconocer que Hebe de Bonafini reclamó la verdad y justicia junto a las madres, pero también

enfrentó a los "genocidas" cuando el sentido común colectivo iba en otra dirección.

Diversos líderes políticos, lamentaron la muerte de Bonafini, como el presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones.

Con información de Reuters.