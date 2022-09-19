VIDEO: roban heladería en 14 ocasiones, 2 a mano armada en Argentina

Una heladería ubicada en la intersección de la avenida Líbano y calle Punta del Este, en el barrio Morosini de Salta, capital provincial del noroeste montañoso de Argentina, ha sufrido de robos en al menos 14 ocasiones, dos de ellas a mano armada.

Los negociantes de la zona se dicen cansados de la inseguridad y de los atracos, dos de últimos en la heladería, ocurrieron hace pocos días. Es por ello que los comerciantes y vecinos han organizado una manifestación para este lunes (19 de septiembre de 2022), para exigir mayor seguridad.

Videos en redes sociales, muestran una de las 14 ocasiones en las que la heladería ha sido asaltada. Unos minutos antes de las 11 de la noche (hora local), un par de sujetos ingresaron al local y se llevaron el dinero que se encontraba en la caja registradora.

Los "hampones" también intentaron llevarse varios paquetes de hamburguesas, sin embargo se les cayeron en la puerta de la entrada, por lo que huyeron y abandonaron ese botín.

Solo pasaron un par de noches, para que las cámara de seguridad de la heladería atracada en 14 ocasiones, captaran a un sujeto que trepó por una de las paredes para robar el reflector que iluminaba la fachada de la heladería.

VIDEO: Robo a heladería en Salta, Argentina

Una de las trabajadoras del negocio de helados, quien además no quiso revelar su nombre por temor a represalias, señala que: "Estamos hace cuatro años con el negocio y nos robaron 14 ocasiones. Necesitamos seguridad. Lo mismo le sucedió a otros comercios de la zona. Es un peligro".

Trabajadora de heladería asaltada en 14 ocasiones, 2 a mano armada:

La zona está en la jurisdicción de la Comisaría 15, de San Remo. Cada vez que los llamamos acuden lo más rápido posible, pero son 15 o 20 minutos. Cuentan con un solo móvil, lo que no les permite llegar a tiempo y lamentablemente todo queda en nada.

Conforme a otros trabajadores de negocios de la zona, en mayoría de robos, son protagonizados por gente que vende lo que roba con la finalidad de obtener un dinero para comprar droga. Y aunque señalan que es pronta la respuesta de la Policía, no se dan abasto con la seguridad de la zona debido a que carecen de los medios para ser eficientes.