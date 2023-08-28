VIDEO: Helicóptero de bomberos se desploma y cae en departamento de Florida, EU; hay 2 muertos

Un helicóptero de bomberos de Florida, en Estados Unidos (EU), se desplomó la mañana de este lunes en el área de la autopista North Dixie y el Boulevard Atlantic, y cayó en un edificio de departamentos, con un saldo de dos muertos.

La oficinal del Sheriff del condado Broward informó que la aeronave, que pertenece a dicha corporación, cayó a las 8:45 horas, tiempo local, después de que descendió lentamente, mientras humo negro salía de la cola del helicóptero.

VIDEO: Así cayó el helicóptero en Pompano Beach, Florida

La nave, un Eurocopter EC135, hizo una espiral y cayó en el edificio de departamentos de la ciudad de Pompano Beach, como muestran videos en redes sociales. Además, dejó un hueco en el techo de la construcción.

Tres personas estaban dentro de la aeronave siniestrada, informó la Administración Federal de Aviación estadounidense (FAA, por sus siglas en inglés) a la agencia Reuters. Una persona dentro del aparato murió y otra más que estaba en tierra. Un vocero de la ciudad señaló a medios locales que los tripulantes del helicóptero sufrieron heridas que no ponen en riesgo su vida.

Murió un capitán de la oficina del Sherrif en el incidente

Gregory Tony, sheriff del condado Broward, señaló que Terryson Jackson, de 50 años de edad y capitán de dicha fuerza, falleció en el incidente. El oficial trabajó por más de 14 años en la oficina de Sheriff.

“Terryson era una celebridad. Era el mejor de nosotros, uno de los más brillantes. Bendecía su profesión dentro y afuera todos los días”, aseveró Tony en conferencia de prensa con medios locales.

With a heavy heart, we announce the untimely loss of a longtime employee, Captain Terryson Jackson, who passed away this morning, August 28, 2023, after a BSO Department of Fire Rescue and Emergency Services helicopter crashed in Pompano Beach. https://t.co/09n2fQWA4O pic.twitter.com/IjdJ1VRWBP — Sheriff Gregory Tony (@bsosherifftony) August 28, 2023

La otra persona fallecida es una mujer que estaba en el interior del departamento cuando cayó la aeronave. Además, dos personas civiles, quienes acudieron a ayudar a los pasajeros siniestrados, también recibieron lesiones no graves. La zona está cerrada a la circulación.

NTSB is investigating the crash of an Airbus Helicopters EC 135T-1 in Pompano Beach, Florida. — NTSB Newsroom (@NTSB_Newsroom) August 28, 2023

El incidente será investigado por la FAA y por el Buró Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) para averiguar las causas que derivaron en el desplome de dicho aparato.