Se estrella helicóptero cerca de una guardería en Ucrania

18 personas, entre ellas tres niños y el ministro del Interior de Ucrania, Denys Monastyrsky, murieron al estrellarse un helicóptero cerca de una guardería en las afueras de Kiev, según informaron este miércoles las autoridades ucranianas.

Esta mañana, el 18 de enero, un helicóptero del Servicio de Emergencia se estrelló en Brovary. Como consecuencia del accidente aéreo fallecieron los dirigentes del Ministerio del Interior, el ministro, el vice primer ministro y el secretario de Estado de Ucrania.

Monastyrsky, de 42 años y padre de dos hijos, fue nombrado ministro del Interior en 2021.

"Terrible tragedia": Volodimir Zelensky

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky calificó de "terrible tragedia" el accidente del helicóptero cerca de Kiev.

Nueve de los fallecidos iban a bordo del helicóptero, mientras que otras 25 personas resultaron heridas, entre ellas 10 niños.

Había niños y empleados en la guardería

"En el momento de la tragedia había niños y empleados de la institución en la guardería. En este momento todo el mundo ha sido evacuado. Hay víctimas", informó el jefe de la administración militar regional de Kiev, Oleksiy Kuleba, en su cuenta de Telegram, citado por Ukrinform.

"Las informaciones sobre las víctimas y las circunstancias" de este accidente están "siendo elaboradas", precisó Kuleba.

El helicóptero realizaba tareas del Servicio Estatal de Emergencias

En declaraciones a televisión, recogidas por Unian, el portavoz del Mando de las Fuerzas Aéreas ucranianas, Yuriy Ihnat, indicó que el helicóptero que se estrelló en Brovary realizaba tareas del Servicio Estatal de Emergencias.

El lugar del accidente, en la localidad de Brovary, se encuentra a unos 20 kilómetros al noreste de Kiev.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha expresado su dolor por la caída del helicóptero en el que viajaba el Interior, Denis Monastirski.

"Nos unimos a Ucrania en el dolor por el trágico accidente en Brovary. El ministro Denis Monastirski era un gran amigo de la UE", ha señalado el ex primer ministro belga en un apunte en redes sociales.

Michel ha mandado un mensaje de condolencia a las familias de las víctimas y en especial al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y al primer ministro, Denis Shmyhal, aparte de al pueblo ucraniano.

Las fuerzas del orden ucranianas barajan todas las hipótesis posibles sobre el helicóptero que hoy se estrelló en la región de Kiev.

El Fiscal General, Andriy Kostin, quien declaró que ha asumido personalmente el caso, señaló que los servicios secretos del interior están a cargo de la instrucción, según informó Unian.

El siniestro se produjo poco después de la tragedia que supuso la muerte de 45 personas, entre ellas seis niños, por el impacto de un misil ruso contra un edificio residencial en la ciudad oriental de Dnipro el pasado fin de semana.

