VIDEO: Se reporta herido por arma de fuego en las inmediaciones de la Terminal 2 del AICM

Durante la tarde-noche de este lunes 16 de octubre 2023, se reportó un herido por arma de fuego en las inmediaciones de la Terminal 2 del Aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Súbitamente, un automóvil SUV, con dos ocupantes a bordo, llegó a la glorieta de la T2 del AICM, para pedir ayuda para solicitar apoyo después de un supuesto intento de asalto.

En su cuenta oficial en la res social “X”, antes Twitter, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) señaló que: “A las 18:39 hrs. llegó a la glorieta de T2 un vehículo SUV color blanco, con dos personas abordo; una de ellas con herida de arma de fuego en el costado izquierdo, refiriendo un intento de asalto en el Eje 1 Norte, que ellos mismos reportaron el evento al 911 y que solicitaban apoyo”.

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A las 18:39 hrs. llegó a la glorieta de T2 un vehículo SUV color blanco, con dos personas abordo; una de ellas con herida de arma de fuego en el costado izquierdo, refiriendo un intento de asalto en el Eje 1 Norte, que ellos mismos reportaron el evento al 911 y que… pic.twitter.com/lBj23ypE4X — @AICM_mx (@AICM_mx) October 17, 2023

Víctima de intento de asalto solicita apoyo en inmediaciones de la T2 del AICM

Presuntamente, las personas fueron víctimas del intento de asalto, uno de ellos herido por arma de fuego, recibieron la atención de parte de la Policía Auxiliar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. En su cuenta en “X”, el AICM agregó que los afectados recibieron la atención “por parte de la Policía Auxiliar de la SSC CDMX, contratada en este aeropuerto, arribando casi de inmediato una patrulla de la citada corporación que indicaron se los llevarían de emergencia a un hospital cercano”.

Ocho minutos más tarde, después de que se registró la emergencia, tanto la patrulla de la Policía Auxiliar de la SSC y el auto SUV “se retiraron a las 18:47 horas con dirección a la calle Economía, retirándose de la Terminal Aérea”. Informes preliminares señalan que una persona fue atacada cerca del Aeropuerto mientras circulaba a bordo de una camioneta blanca. Posteriormente, un hombre descendió del automóvil SUV para acercarse a las inmediaciones de la T2 del AICM con la finalidad de pedir ayuda al personal de seguridad.

Esta emergencia provocó una gran movilización de uniformados entre ellos elementos de la Guardia Nacional, además de policías capitalinos. Respecto al hombre herido por arma de fuego, fue trasladado al Hospital Balbuena en donde se reporta con un estado de salud grave.