En Argentina, hombre intenta defender a su cuñada y su hermano lo mata

En Buenos Aires, Argentina, un hombre fue asesinado por su propio hermano cuando intentó defender a su cuñada, quien era víctima de violencia de género.

El crimen ocurrió el domingo por la tarde cuando una joven de 25 años y su pareja de 30, Lucas Maximiliano Salvatierra, discutían violentamente en la casa en donde vivían.

La joven declaró ante las autoridades judiciales que constantemente era agredida físicamente por su novio. Pero esta última vez intentó pedir ayuda, pero en medio del forcejeo, Salvatierra sacó una arma y amenazó con dispararle.

La mujer logró escapar de su casa y corrió al domicilio de su cuñado, muy cerca de la suya, pero su novio la persiguió con el revolver en la mano y otro objeto de fierro para golpearla.

Te puede interesar: VIDEO: Mujer se salva de morir aplastada por un sofá en Turquía

De acuerdo con un medio de información local, en ese momento, Rodolfo Salvatierra, de 38 años, salió de su casa e intentó defender a su cuñada, quiso hacer entrar en razón a su hermano menor, que sin mediar palabra le disparó en el pecho.

Cuando Rodolfo cayó al piso malherido, su hermano Lucas buscó ayuda de un vecino para subirlo a un auto y de inmediato lo trasladó hasta el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, donde finalmente murió debido a la gravedad de la herida.

Hermano confiesa su crimen

Ya en el hospital y en medio de una crisis nerviosa, Lucas reveló a un policía de guardia que él le había disparado contra su propio hermano, porque se metió en una discusión con su pareja, por lo que de inmediato fue aprehendido por efectivos de la comisaría.

A pesar de haber confesado la agresión, la declaración del presunto asesino no tendrá valor en la causa hasta que Salvatierra la ratifique ante el fiscal de distrito, quien en las próximas horas iniciará la indagatoria por los delitos de lesiones agravadas por violencia de género y homicidio simple agravado por uso de arma de fuego.

Te puede interesar: Carl Nassib, primer jugador de la NFL en declararse abiertamente gay