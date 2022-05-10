Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras, se declara inocente de los cargos de tráfico de drogas y armas que le imputa un tribunal federal en Manhattan, Estados Unidos, y por los cuales fue extraditado en abril.

El ex mandatario del país centroamericano enfrenta tres cargos penales en Estados Unidos, entre los que se encuentran conspiración para importar cocaína y posesión ilegal de armas que entregó a grupos delictivos.

Sin embargo, Juan Orlando Hernández niega las acusaciones en su contra, y asegura ser un feroz opositor de los cárteles de la droga, además, añade que los narcotraficantes lo difamaron para vengarse de él y aligerar sus condenas.

Mientras que Raymond Colón, abogado de Juan Orlando Hernández, afirmó que su cliente es inocente y calificó el caso de "vendetta disfrazada de acusación".

No obstante, un hermano del ex presidente de Honduras fue condenado a cadena perpetua en 2021, luego de ser declarado culpable por un tribunal de Estados Unidos por el delito de tráfico de drogas, al que también se le vincula a Hernández.

¿Qué ha pasado con Juan Orlando Hernández, ex presidente de Honduras?

La policía de Honduras detuvo a Juan Orlando Hernández un mes después de que dejara su cargo como presidente de la nación centroamericana, tras recibir una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

En ese momento, Hernández aseguró ser inocente y dijo que colaboraría con las autoridades para esclarecer su caso.

El pasado 21 de abril, el ex presidente de Honduras, Juan OrlandoHernández, fue trasladado desde una prisión en su país a Estados Unidos a bordo de un avión de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Ahí enfrenta acusaciones de recibir millones de dólares de narcotraficantes a cambio de protección, cuando era presidente de Honduras, entre 2014 y 2022. De acuerdo con los fiscales estadounidenses, Juan Orlando Hernández obtuvo el dinero para enriquecerse y financiar sus campañas políticas.

