Pelé está fuerte y su diagnostico no cambió: hija

La hija de Pelé aclara que la salud de su papá no empeoró, el diagnóstico es el mismo y que por el contrario está “súper fuerte” y se encuentra en casa para recuperarse del tumor de colon.

Kely Nascimento, hija del astro brasileo del futbol, aclaró a través de su cuenta de Instagram, que su padre está bien y el diagnóstico médico no cambió como señalaron algunos medios deportivos.

“WhatsApp y DM comenzaron a vibrar nuevamente. Incluso me sorprendió y no sé lo que está pasando. Solo quería decirles que mi papá está bien y nada en su diagnóstico ha cambiado”. indicó la hija de Pelé.

Agregó que Pelé acude al hospital cada mes para un chequeo por el tumor de colon que le fue diagnosticado en septiembre del año pasado.

|Instagram iamkelynascimento



“Él va al hospital todos los meses para un chequeo, por lo que puede esperar que este tipo de cosas sucedan de vez en cuando”, concluyó Kely Nascimento y agradeció a los seguidores de su papá por la preocupación y mantenerse al pendiente de su salud.

Pelé fue internado para tratar un tumor de colon

El exdelantero del Santos y del Cosmos de Nueva York, de 81 años, fue dado de alta del hospital el jueves tras someterse a dos días de tratamiento de quimioterapia.

El Hospital Albert Einstein informó que el tres veces campeón mundialista ingresó al nosocomio el pasado 19 de enero y fue dado de alta un día después.

Pelé se sometió a una cirugía para extirpar un tumor de colon en septiembre de 2021 y desde entonces entró y salió constantemente del hospital Albert Einstein de Sao Paulo, Brasil.

En los últimos años, Pelé sufrió una serie de problemas de salud, incluida una cirugía de cadera que lo dejó con dolor recurrente y problemas para caminar sin ayuda.

Tras ello, Pelé redujó sus apariciones públicas en los últimos tiempos, especialmente con la pandemia de Covid-19, pero se mantiene activo en las redes sociales.