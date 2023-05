Hija de Yolanda Martínez celebra su cumpleaños sin su mamá

Fernanda, la pequeña hija de Yolanda Martínez Cadena, celebró su cumpleaños número cinco gracias al amor de su familia y a una asociación civil. El evento fue realizado por Traslados Mirada de Ángel A.C., y se conjuntó con la celebración del día del niño para los pequeños a los que apoya la organización. Don Gerardo Martínez, padre de Yolanda y abuelo de Fernanda, se dijo agradecido con el gesto que tuvieron para su nieta.

“Me hace feliz, y a la vez me da tristeza porque pues ya no está mi hija con ella, que ella debe de estar su madre pero bueno en honor a ella pues se le han hecho sus fiestas a mi nieta, este y pues eso es lo que buscamos que pues mi hija descanse en paz allá en el cielo y no tenga ese pendiente de su hija que nosotros nos encargamos de la buena educación de ella,” declaró para las cámaras de Fuerza Informativa Azteca el papá de Yolanda Martínez Cadena, Gerardo Martínez.

La pequeña Fernanda disfrutó de una tarde llena de juegos y regalos, además de convivir con los niños de la asociación, con quien hizo buenos amigos. Además Vanessa Cadena, tía de Fernanda, agregó: “contenta de ver los regalos, su pastel contenta con su vestido con todo.”

A un año de la desaparición y muerte de Yolanda, su padre Gerardo asegura que no descansará hasta que se haga justicia. “No se me olvida el caso, entonces pues cada festejo de mi niña es un recuerdo y una tristeza para mí pero a la vez es una gran felicidad que hay que mi nieta esté aquí conmigo porque eso es lo que nos dejó mi hija ese legado entonces pues hay que seguir en la lucha por ella,” finalizó la entrevista Gerardo Martínez, papá de Yolanda Martínez Cadena.

Yolanda Martínez desapareció el 31 de marzo del 2022 cuando salió de la casa de su abuela en el municipio de San Nicolás en Nuevo León para buscar trabajo, 39 días después, el 8 de mayo, su cuerpo fue hallado en un terreno baldío del municipio de Juárez, Nuevo León.

¿Qué le pasó a Yolanda Martínez Cadena?

Gerardo Martínez, padre de la joven Yolanda Martínez Cadena, de 26 años que fue localizada sin vida el cinco de mayo a 37 días de su desaparición en el municipio de San Nicolás, en Nuevo León. Afirmó que la fiscalía lleva meses aplazando las reuniones de presentación de avances sobre la muerte de su hija, por lo que salió a protestar en la explanada de los héroes en Monterrey.

El cuerpo de Yolanda Martínez fue localizado en posición boca abajo en un terreno de extensión amplia despoblado donde no hay brechas de la Colonia Los Huertos en el municipio de Juárez. El Vicefiscal Luis Enrique Orozco informó que el equipo de forenses localizó junto al cuerpo de Yolanda Martínez recipientes con sustancias tóxicas que fueron analizadas por peritos químicos.

También aclararon que la bolsa de Yolanda Martínez Cadena contenía dinero y otros objetos que no fueron sustraídos. La mujer de 26 años salió el 31 de marzo de su casa en el municipio de San Nicolás, Nuevo León cuando se dirigía a buscar trabajo para continuar con sus estudios. Desde el 5 de mayo la Comisión Local de Búsqueda local ofreció una recompensa de 100 mil pesos para quien brindara información sobre su paradero. Durante los días de búsqueda, familiares y amigos de Yolanda revelaron presuntos acosos y abusos que habría sufrido la joven previo a su desaparición.

La Fiscalía de Nuevo León informó que el vaso con un mensaje escrito hallado cerca del cuerpo de Yolanda Martínez Cadena, no está relacionado ni con la muerte de la joven, ni con el caso. De acuerdo a los análisis practicados al objeto, éstos no arrojaron información relevante, el vaso fue localizado a unos metros del cuerpo de Yolanda y tenía un mensaje de despedida, lo que en su momento reforzó la línea de investigación de un suicidio. Las indagatorias continúan para esclarecer el caso.