Buscan a hijo de exdiputado por ataque de saxofonista en Oaxaca

#ElJuniorSigueLibre si, el 5to implicado en el intento de feminicidio del que fui víctima porque @RVasconcelosM lo permitió 💸 y @PeimbertArturo no lo ha detenido. ¿Hasta cuando este asco de corrupción en Oaxaca? @SNietoCastillo no se me olvida tu teatro de los 503. #Mentirosos pic.twitter.com/sj6Ah9IQZ9