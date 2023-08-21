Hilary se convierte en la tormenta perfecta para California

La incertidumbre de los efectos que podría tener el Huracán Hilary - convertido en Tormenta Tropical en el Sur de California llegó a su fin con saldo blanco y un mínimo de consecuencias ante los pronósticos y la falta de experiencia debido a que el Estado Dorado no había enfrentado un fenómeno similar en décadas.

En el Condado de Los Ángeles el Centro de Control de Emergencia permaneció en nivel 2 asegurando personal listo para responder a cualquier imprevisto, desde bomberos, policías, miembros de la guardia nacional, hasta sistema de transporte de la mano con Centro Nacional de Meteorología y autoridades locales “preparados para lo peor, esperando lo mejor” dijo la Alcaldesa de Los Angeles Karen Bass . Aunque tomara uno o dos días en limpiar los árboles caídos, uno que otro cable de luz o el lodo en algunos lugares, “Hilary” fue más amigable que algunas tormentas que se registraron en el mes de enero y febrero. El Departamento de Bomberos recibió más de mil quinientas llamadas extras que en un domingo regular, pero los incidentes fueron menores.

Unos 20 mil residentes amanecieron sin electricidad bajo la promesa de que el servicio quede restablecido para la tarde. A pesar de que escuelas, parques y otros lugares públicos están cerrados por precaución, hay satisfacción porque a diferencia de un fin de semana regular donde se presenta al menos una fatalidad en un accidente automovilístico , el 20 de agosto del 2023 los incidentes fueron menores.

“Continuamos aprendiendo cómo mejorar nuestra plan para cualquier otra situación“ comentó David Ortiz , Bombero del Departamento de Los Angeles, “ varios cables de electricidad sufrieron fallas porque es un sistema en algunas zonas viejos , pero tuvimos gente clave en posiciones estratégicas y se pudo atender los llamados”.

Récords históricos de lluvia e inundaciones

Las alertas de lluvia y riesgos de inundaciones permanecieron vigentes por 24 horas, en algunas zonas afectadas por los incendios en el Condado de San Bernardino y Riverside se dieron órdenes de evacuación obligatoria; ríos de agua y lodo provocaron estragos en algunas comunidades montañosas. “Estamos acostumbrados de cierta manera porque siempre se inunda cuando llueve” comentó un residente de la comunidad de Oak Tree, quienes tuvieron que dejar sus casas.

🇺🇸 | LO ÚLTIMO: El Parque Nacional Death Valley, famoso por su calor extremo, cierra debido a fuertes lluvias e inundaciones peligrosas provenientes de la tormenta tropical Hilary. pic.twitter.com/HoNg9QQHLb — UHN Plus (@UHN_Plus) August 21, 2023

En algunas comunidades las calles se convirtieron en ríos que buscaban salida

Degradada a tormenta tropical y posteriormente el ciclo “Hilary” se ensañó con El Valle de Coachella y la ciudad de Palm Springs quienes son los más afectados por la cantidad de lluvia que cayó en tan solo unas horas; la autopista 10 quedó cerrada y una docena de residentes tuvieron que ser rescatados durante la noche ante el temor de quedar sepultados por el lodo. Las labores de limpieza iniciaron tan pronto cesó la tormenta; las medidas de precaución tomadas por muchos residentes hizo la diferencia aunque fue imposible detener y determinar la fuerza del agua que hizo que parte de la ciudad quedará inundada.

Históricamente el mes de agosto es un mes seco, Hilary dejó récords de lluvia no solo por la acumulación de lluvia que cayó en tan solo unas horas, sino porque en algunos lugares nunca había llovido un 20 de agosto .

A pesar de que Hilary únicamente golpeó al sur y centro del estado ayudó a que California ya haya salido oficialmente de la sequía que había atravesado los últimos 3 años.

Bolsas de arena y ayuda federal

De acuerdo a los estimados de los Departamento de Bomberos de San Diego, Los Angeles, San Bernardino Riverside más de 250 mil bolsas de área fueron repartidas entre los residentes que no sólo protegieron sus viviendas también hicieron surcos para desviar el agua tomando como experiencia las lluvias de invierno .

El Presidente Joe Biden declaró Estado de Emergencia de ahí que aquellos que sufrieron embates por los estragos de la naturaleza podrán recibir ayuda federal.

Aunque aún se desconoce el total de daños que pudo dejar principalmente en caminos de la zona de las montañas, y por la caída de árboles que puede darse en los próximos días por la saturación de agua. Hoy se respira alivio de que la tormenta mas temida en más de 30 años haya pasado y nuevamente haya salido el sol.

