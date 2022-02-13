Muere baleado hincha de Palmeiras tras perder en Mundial de Clubes

Un hincha del equipo Palmeiras de Sao Paulo murió durante un enfrentamiento con policías en Brasil, tras intentar calmar los disturbios que ocasionaron los aficionados luego de que su equipo perdiera la final del Mundial de Clubes que se disputó en Abu Dabi.

Los hinchas de Palmeiras estallaron en un motín este sábado después de que su equipo perdió la final contra el Chelsea de Gran Bretaña, por lo que la policía acudió al estadio Allianz Parque, lugar donde se reunieron los aficionados para presenciar el partido.

La policía militar de Sao Paulo disparó bombas aturdidoras y gas pimienta para dispersar los disturbios, cuando otro sujeto disparó un arma de fuego.

Las autoridades de Brasil indicaron que uno de los hinchas recibió un disparó durante los disturbios, por lo que fue llevado en estado grave a un hospital, donde horas más tarde murió.

|Reuters

De acuerdo con los oficiales, el responsable de dispararle a un hincha fue detenido por los policías que se encontraban en el lugar.

En un video que circula en redes sociales, se ve el momento en que tres hombres llevaban cargando a uno más que iba herido, con sangre en la cabeza y el pecho.

En otras imágenes se veía a las ambulancias que llegaron al lugar donde los aficionados del Palmeiras se reunieron para ver la final del Mundial de Clubes.

El hecho será investigado por el Departamento de Policía para la Represión y Análisis de los Delitos de Intolerancia Deportiva.

Hinchas de Palmeiras molestos por la derrota

La final del Mundial de Clubes desató la furia de los hinchas del Palmeiras, quienes comenzaron a lanzar objetos contra los oficiales. Aunque por el momento se desconoce por qué inicio la pelea.

El Chelsea se coronó campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA por primera vez cuando Kai Havertz anotó un penalti en la prórroga para ganar 2-1 al Palmeiras, que buscaba convertirse en el cuarto club de Brasil en ganar el título.

