A pesar de inflación baja, a hispanos de EU no les alcanza el dinero

La inflación de 3% registrada en junio es una buena noticia para la economía de Estados Unidos, ya que representa el mes más bajo en la tendencia alcista del último año. Sin embargo, esto no se traduce en un costo de vida más bajo para los hispanos.

Según el economista Andrés Moreno: "El hecho de que la inflación baje no quiere decir que los precios vayan a bajar. Los precios ya no van a bajar, lo que va a suceder es que dejarán de inflarse más".

Los expertos enfatizan que, para lograr un ajuste económico equitativo, es necesario aumentar los salarios y las pensiones. Sin embargo, esto es un escenario lejano para los trabajos informales, que carecen de garantías de ingresos mensuales y suelen ser ocupados por los hispanos que viven en Estados Unidos.

María Isabel Ayala, profesora de sociología en la Universidad del Estado de Michigan, explica que existe una relación estudiada entre el nivel de educación y el nivel de salario. Acceder a empleos que forman parte del mercado laboral formal no solo brinda mayor estabilidad, sino que también ayuda a proporcionar un nivel de vida más cómodo. Por ende, es más sencillo que puedan enfrentar una inflación.

Andrés Moreno advierte que las personas en trabajos informales pueden enfrentar dificultades para cubrir sus gastos básicos. Es posible que deban reducir su ingesta de alimentos de tres veces al día a dos veces al día debido a limitaciones presupuestarias.

Aunque no se registra oficialmente el número de trabajos informales en el país, según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en 2022, 18% de la fuerza laboral formal era de origen hispano. Algunos expertos pronostican un futuro económico más prometedor para esta población.

La inflación en junio se redujo en EEUU, pero los precios de los productos de la canasta básica no están bajando al mismo ritmo. lo que se ha vuelto un reto para el bolsillo, en especial de los hispanos. Ángela González (@angelajlouis), periodista de la #VOA, con el informe. pic.twitter.com/qA2h5FVJVr — Voz de América (@VozdeAmerica) July 18, 2023

Hispanos en Texas sufren inflación

Algunos hispanos en Texas han observado cómo los costos de vida aumentan mientras sus ingresos permanecen estancados. Samuel, por ejemplo, solía llenar su carrito de compras con $150, pero ahora se ve limitado. "Con $150, solo podemos adquirir lo indispensable [...] La canasta básica, que incluye frijoles, arroz, huevos, es todo lo que podemos consumir; tenemos que limitarnos".

Orialer Rivas, quien radica en Texas, dice que la inflación hace que: "los precios de las cosas están subiendo mucho y con lo que nos pagan... creo que no es suficiente para cubrir nuestros gastos".

Por su parte, Omar Sánchez, otro habitante hispano en Texas, menciona que antes podían darse el lujo de tomar unas vacaciones de vez en cuando, pero ahora deben trabajar más horas para disfrutar un momento en familia.

