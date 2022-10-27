La historia de Oliver, niño español diagnosticado con cáncer en México

Oliver Moreno es un pequeño niño de dos años de edad, nació en Málaga, España, pero radica en Cancún, México, con sus padres desde hace un año. A su corta vida, Oliver ya lucha contra el cáncer.

El pasado 13 de octubre el menor fue diagnosticado con un tumor cerebral en grado cuatro, los médicos mexicanos lo intervinieron quirúrgicamente y le drenaron líquido para reducir la presión intracraneal.

Sin embargo, el pequeño Oliver necesita una cirugía mayor que en México no se puede realizar, dejando pocas esperanzas. El hospital no cuenta con lo necesario para extirpar el tumor, por lo que solo le dieron entre 15 días y un mes de vida.

Pese a todo pronóstico, sus padres no se dieron por vencidos y publicaron la historia de su hijo a través de redes sociales.

El caso de Oliver se viralizó. Varias personas se contactaron con la familia para ayudarlos económicamente y que pudieran buscar otras opciones. El primer milagro llegó, un hospital pediátrico en Barcelona se ofreció a operar a Oliver.

La ayuda continuó y el segundo milagro se hizo presente, un donante anónimo otorgó casi cuatro millones de pesos para poner a disposición del pequeño un avión acondicionado médicamente para trasladarlo a España, donde será operado.

“Oliver está bien, está estable, ha dormido con la mamá. Ayer estuvieron visitando al neurólogo y neurocirujano que lo vio y que le hizo la operación para darle consentimiento para poder volar con la compañía privada, porque lo necesitábamos y todo bien, y ya, esperando en pocas horas salen de Cancún de México y ya deseando que estén aquí y empecemos con lo que importa qué es la operación de él", indicó Alejandro Romero, papá del pequeño Oliver.

Oliver llega a España para ser operado

Oliver llegó al hospital de españa acompañado de sus padres, donde los doctores corroboraron el diagnóstico: el menor padece cáncer. No obstante, le realizarán nuevos estudios para determinar si podrán extirpar el 80 por ciento del tumor, ya que no lo pueden quitar por completo porque está pegado al tallo cerebral.

Ahora, los papás de Oliver solo esperan un tercer milagro, que su hijo salga bien de la cirugía y puedan quitarle la mayor parte del tumor.

"Estamos bien ya contentos de que Oliver está aquí, por fin. Oliver está muy bien, ya esperando a que le hagan todas las pruebas que necesiten y que mañana hablen con nosotros los médicos los neurocirujanos, las personas que le competa y empezarlo a hacer lo antes posible”.

Oliver es operado con éxito en España

Médicos de un hospital pediátrico de Barcelona le extirparon el tumor cerebral. Aunque al principio aseguraron que solo podrían quitar menos del 80%, lograron lo impensable. ¡Extrajeron el 90%! Ahora Oliver se recupera de una cirugia de 10 horas.

En menos de un mes, su vida se ha llenado de milagros.

