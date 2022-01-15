Un hombre armado irrumpió el servicio matutino de una sinagoga y tomó a cuatro personas como rehenes de la congregación Beth Israel en Texas, Estados Unidos. Tras varias horas de negociaciones con el FBI, el secuestrador aceptó liberar a un hombre y posteriormente las autoridades lograron liberar con vida al resto de las personas.

Medios locales informaron que el hombre armado es hermano de Asfia Siddiqui, quien se encuentra en una cárcel de Texas, cumpliendo una condena de 86 años, por lo que el sujeto exige la liberación de su hermana, ya que asegura que ella fue incriminada.

Asfia Siddiqui entró a prisión en 2010 acusada de siete cargos, incluido uno por intento de asesinato y robo a mano armada contra agentes estadounidenses en Afganistán.

La toma de rehenes ocurrió la mañana de este sábado, mientras la congregación estaba en medio de su servicio de sabbat en la sinagoga, el cuál se transmitía en vivo a través de Facebook, por lo que se vio el momento en que el hombre entró al lugar, por lo que las autoridades usaron el video para recopilar pistas sobre el incidente.

La policía de Colleyville, Texas informó a través de su cuenta de Twitter que en colaboración con el equipo SWAT evacuaron a las personas que viven en el lugar e intentaron negociar con el hombre armado.

“Todos los residentes del área inmediata están siendo evacuados. Por favor, evite la zona”, compartieron las autoridades locales.

De acuerdo con la sargento Dara Nelso, de la policía de Colleyville, por el momento no tiene el reporte de personas heridas adentro de la sinagoga y explicó que "los negociadores del FBI son los que tienen contacto con la persona en el edificio", aseguró.

Liberación del primer rehén en la sinagoga de Texas

Después de varias horas de negociaciones entre el hombre armado y el FBI, el secuestrador accedió a liberar a uno de los rehenes de la sinagoga, así lo dio a conocer la policía de Colleyville, Texas.

"Poco antes de las 17:00 horas, un rehén masculino fue liberado ileso. El hombre se reunirá con su familia lo antes posible y no requiere atención médica", indicó la policía mediante un comunicado.

Prayers answered.



All hostages are out alive and safe. — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) January 16, 2022

Tras 12 horas retenidos dentro de la sinagoga de Texas, elementos del FBI lograron ingresar al lugar para liberar a las tres personas restantes.

El gobernador de Texas, Greg Abbott confirmó la información a través de sus redes sociales, donde compartió que todos los rehenes fueron rescatados con vida.

