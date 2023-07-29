Así fue como un hombre asesinó a puñaladas a mujer y publicó el video en Facebook

La policía de San Mateo, San Francisco, informó acerca del presunto asesinato de una mujer, quien habría fallecido debido a las múltiples puñaladas que le propició su pareja. Lo más aterrador del caso fue que el hombre publicó las terribles imágenes en sus redes sociales y lo publicó en su cuenta de Facebook.

De acuerdo con la información de Servicios de Inteligencia de Estados Unidos, el hombre fue identificado como Mark Mechikoff, de 39 años de edad, quien fue arrestado 48 kilómetros al sur del sitio donde fue encontrada la víctima, en un complejo de conjuntos departamentales cerca de la bahía de San Francisco.

Policía de San Mateo fue advertida de las terribles imágenes en redes sociales

"Sabemos que Mechikoff grabó sin piedad los últimos momentos de la vida de la víctima y publicó el video en Facebook, y luego huyó del lugar", dijo la Fiscalía del condado de San Mateo ante medios de comunicación locales, quienes también confirmaron que la mujer apuñalada era Claribel Estrella. Por este motivo, el presunto culpable tendrá que comparecer ante las autoridades este día.

Los primeros informes fueron recibidos a través de la ciudadanía luego de percatarse de que las impactantes imágenes se encontraban en línea.

Mark Mechikoff, presunto responsable del caso es acusado de homicidio con agravantes por infligir graves lesiones corporales y por el uso de un cuchillo; sin embargo, hasta el momento se le presume de inocente hasta que logre comprobarse su complicidad.

¿Cómo localizaron al hombre que grabó el asesinato de su pareja y su subió a Facebook?

El asesinato de Claribel Estrella fue reportado como un apuñalamiento mediante una denuncia al departamento policial del condado de Nye, en Nevada, a casi 500 millas del suceso, quien vio el video en Facebook y de inmediato lo comunicó con las autoridades.

Posteriormente, el actuar de los oficiales consistió en rastrear el número celular de la cuenta de Facebook e identificar su dirección. De esta manera dieron con la dirección donde ocurrió el crimen, el complejo de departamentos en San Mateo.

Luego de coordinar operaciones entre oficinas, los elementos de San Francisco se dirigieron a la zona del siniestro y tocaron puerta por puerta, hasta que encontraron a Claribel Estrella, casi tres horas después del video, en el interior de una habitación. La policía mencionó que Mechikoff la conocía; sin embargo, no han especificado los pormenores del crimen.