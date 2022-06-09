Hombre confiesa el asesinato de su esposa tras 24 años en Chile

Autoridades de Osorno, al sur Chile, dieron a conocer detalles de un hombre que confesó el asesinato de su esposa, ocurrido hace 24 años, luego de que encontraron osamentas y vestimenta de la víctima.

De acuerdo con medios locales, Rodrigo Quiroz, subprefecto jefe de la Brigada de Homicidios Osorno, explicó que el pasado 5 de junio una mujer se acercó a la unidad para presentar una denuncia, luego de que su padre confesó el asesinato de su madre, ocurrido en 1998.

#DespiertaConCHV | Hombre confiesa asesinato de su esposa en Osorno tras 24 años: La enterró en un lugar donde trabajaba



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El presunto asesino, de 65 años, era obrero agrícola de un predio particular en las cercanías de Osorno, lugar donde enterró el cuerpo de su esposa.

Después de 24 años, el hombre confesó el asesinato de su esposa a sus dos hijas.

Hombre aseguró que su esposa se fue por voluntad propia

Medios locales indicaron que el hombre justificó la ausencia de su esposa asegurando que se había ido por voluntad propia, pero sus hijas no creyeron en esta versión.

Tras la denuncia, autoridades de Osorno se entrevistaron con el hombre, cuya salud es delicada, quien dio detalles del lugar donde enterró a su esposa, quien en 1998 tenía 31 años de edad.

Un chileno de 65 años confesó a sus hijas que había asesinado a su esposa hace 24 años. La sepultó en el establo de un club donde trabajaba en la ciudad de #Osorno sur de #Chile El caso fue denunciado a las autoridades que encontraron osamentas en el lugar descrito. pic.twitter.com/xPhdFvPwM5 — Hugo Armando Vecino (@hugovecino) June 8, 2022

Autoridades de Chile desplegaron un amplio operativo en el predio, que ahora es un establo privado, para realizar excavaciones, que culminaron con el hallazgo de osamentas humanas.

“Los detectives de este escuadrón realizaron una excavación cuando encontraron huesos humanos, que supuestamente podrían, repito: supuestamente podrían pertenecer a esa mujer. (Estamos) esperando los resultados de la prueba de ADN”, explicó Quiroz.

El Servicio de Medicina Legal de Chile está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN para determinar si estos restos pertenecían a la esposa del hombre.

Willians Aravena, ex colega del hombre sospechoso, dijo que se sintió consternado cuando descubrió que los huesos de la mujer estaban enterrados en el club de campo.

"Ayer descubrimos que su esposa estaba enterrada aquí. ¡Para nosotros eso fue como el infierno! (Se sintió) terrible, para nosotros y para todas las personas que la conocieron", agregó.