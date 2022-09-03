Detienen a hombre que amenazó con estrellar avioneta en Mississippi

El hombre que amenazó con estrellar una avioneta contra un supermercado de Tupelo, Mississippi, Estados Unidos, fue detenido y la situación se encuentra bajo control, luego del pánico que generó este vuelo.

Tate Reeves, gobernador de Mississippi, anunció en sus redes sociales que la avioneta aterrizó y nadie resultó herido, mientras que el piloto está bajo custodia.

Thank you to all to local, state, and federal law enforcement who took part in resolving this situation peacefully. #MHP #CourtesyServiceSafety pic.twitter.com/sEN45bCn20 — MHP New Albany (@MHPTroopF) September 3, 2022

“Gracias sobre todo a las fuerzas del orden público locales, estatales y federales que manejaron esta situación con extrema profesionalidad”, escribió Reeves.

The plane over North MS is down. Thankful the situation has been resolved and that no one was injured. Thank you most of all to local, state, and federal law enforcement who managed this situation with extreme professionalism. — Governor Tate Reeves (@tatereeves) September 3, 2022

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no tiene licencia de piloto y enfrentará cargos de hurto mayor y amenazas terroristas.

In other news there’s a 29 year old man whose stolen an airplane and threatening to crash it into a Walmart in Tupelo Mississippi.



You can’t make this shit up. pic.twitter.com/lqmcQ2H9W6 — IT’S TIME FOR JUSTICE (@LiddleSavages) September 3, 2022

Hombre lanzó amenaza de estrellar avioneta en el 911

El recorrido de la avioneta pudo observarse en la página de FlightAware, donde se detectó que el vuelo se detuvo cerca de la ciudad de Ashland, una ciudad del condado de Benton, Mississippi.

State law enforcement and emergency managers are closely tracking this dangerous situation. All citizens should be on alert and aware of updates from the Tupelo Police Department. https://t.co/hQ8GxcR8s0 — Governor Tate Reeves (@tatereeves) September 3, 2022

El Departamento de Policía de Tupelo informó que la avioneta, una Beechcraft King Air C90A, comenzó el vuelo la mañana de este sábado, al norte de dicha ciudad, la más grande del condado de Lee.

“El piloto ha hecho contacto con el 911 y amenaza con chocar intencionalmente” contra un supermercado en West Main, detalló la policía en su cuenta oficial de Facebook.

Por lo anterior, las autoridades evacuaron la tienda y dispersaron a la gente, además mantuvieron la comunicación en el hombre. Durante el recorrido de la avioneta, todos los servicios de emergencia en el área estaban alertas.

El Departamento de Policía pidió a los ciudadanos que evitaran la zona hasta que todo estuviera despejado, ya que “con la movilidad de una avioneta de ese tipo, la zona de peligro es mucho más grande que Tupelo”.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si el hombre es empleado en un aeropuerto local; mientras que el Departamento de Seguridad Nacional trata de determinar por qué amenazó con estrellar la avioneta.

