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Detienen a hombre que amenazó con estrellar avioneta en Mississippi

El hombre dijo al 911 que estrellaría una avioneta sobre un supermercado de Mississippi; fue detenido y se encontró que no tiene licencia de piloto.

avioneta Mississippi hombre
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Escrito por: Azteca Noticias

El hombre que amenazó con estrellar una avioneta contra un supermercado de Tupelo, Mississippi, Estados Unidos, fue detenido y la situación se encuentra bajo control, luego del pánico que generó este vuelo.

Tate Reeves, gobernador de Mississippi, anunció en sus redes sociales que la avioneta aterrizó y nadie resultó herido, mientras que el piloto está bajo custodia.

“Gracias sobre todo a las fuerzas del orden público locales, estatales y federales que manejaron esta situación con extrema profesionalidad”, escribió Reeves.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre no tiene licencia de piloto y enfrentará cargos de hurto mayor y amenazas terroristas.

Hombre lanzó amenaza de estrellar avioneta en el 911

El recorrido de la avioneta pudo observarse en la página de FlightAware, donde se detectó que el vuelo se detuvo cerca de la ciudad de Ashland, una ciudad del condado de Benton, Mississippi.

El Departamento de Policía de Tupelo informó que la avioneta, una Beechcraft King Air C90A, comenzó el vuelo la mañana de este sábado, al norte de dicha ciudad, la más grande del condado de Lee.

“El piloto ha hecho contacto con el 911 y amenaza con chocar intencionalmente” contra un supermercado en West Main, detalló la policía en su cuenta oficial de Facebook.

Por lo anterior, las autoridades evacuaron la tienda y dispersaron a la gente, además mantuvieron la comunicación en el hombre. Durante el recorrido de la avioneta, todos los servicios de emergencia en el área estaban alertas.

El Departamento de Policía pidió a los ciudadanos que evitaran la zona hasta que todo estuviera despejado, ya que “con la movilidad de una avioneta de ese tipo, la zona de peligro es mucho más grande que Tupelo”.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar si el hombre es empleado en un aeropuerto local; mientras que el Departamento de Seguridad Nacional trata de determinar por qué amenazó con estrellar la avioneta.