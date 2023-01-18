VIDEO: Hombre choca camión contra la casa de su exesposa

En Los Ángeles, California, Estados Unidos, un hombre causó alboroto luego de chocar un camión contra la casa donde vive su exesposa. Al menos dos casas y varios automóviles estacionados resultaron dañados por este acto.

El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en las redes sociales. En la imágenes se ve al hombre a bordo de un camión en la calle 107 y avenida Normandie, que lo condujo sobre la acera hasta llegar a la entrada de la casa y chocar en al menos dos ocasiones.

Posteriormente se echó en reversa e impactó el auto de su exesposa, que estaba estacionado en la acera, mientras los vecinos que presenciaban el acto le gritaban que qué hacía y le pedían que se detuviera.

No conforme con los dostrozos que ya había causado, arrastró el vehículo de su expareja hasta chocarlo con la casa de al lado. Nuevamente se echó en reversa y golpeó a otro vehículo antes de huir del lugar.

🚨VIDEO: Man crashes a dump truck into his wife’s home in Los Angeles pic.twitter.com/YsnnmU7yhN — Breaking News (@NewsJunkieBreak) January 17, 2023

Autoridades buscan al hombre que destrozó la casa de su exesposa

Los vecinos declararon para medios locales que el hombre estaba molesto por haber firmado el divorcio, por lo que el domingo pasado llegó a la casa de su ya exesposa e intentó ingresar al estacionamiento de la casa.

En tanto, la policía de Los Ángeles indicó que el camión pertenecía al negocio del hombre de 60 años de edad, quien fue identificado como Ronald Lee Dunn. El sujeto logró escapar del lugar después de destrozar al entrada de la casa de su exesposa pero las autoridades ya lo buscan.

Por lo que emitieron una orden de búsqueda y solicitaron a los ciudadanos dar información a quienes lo vieran o conocen.