VIDEO: hombre de Connecticut enfrenta a cuatro sujetos en descarado intento de robo de un auto

Un hombre de Connecticut se enfrenta a golpes con un grupo de cuatro sujetos que a plena luz del día, efectuaron un descarado intento de robo de auto, ocurrido durante la jornada del pasado 10 de abril de 2023, pero recién se difundió el video del incidente.

La policía de Rocky Hill en Connecticut se encuentra en busca de estos cuatro sujetos sospechosos de robo que fueron captados por la cámara se seguridad instalada en una propiedad y que muestra como este grupo de cuatro sujetos mientras protagonizan un descarado intento de robo de un automóvil que se encontraba estacionado en una acera del residencial de Rocky Hill en Connecticut.

El sistema de video vigilancia Ring del propietario del auto, captó todo el incidente, y la policía de Connecticut publicó el video mientras intenta identificar a los cuatro sujetos sospechosos.

El video del descarado intento de robo de auto, muestra a un sujeto en solitario mientras se acerca y súbitamente ingresa en el auto de color rojo que estaba estacionado en Valley View Drive. Instantes más tarde, el propietario del auto y hombre de Connecticut, sale corriendo de su casa, se enfrenta al sospechoso que estaba dentro del auto hasta que lograr sacarlo por la fuerza.

Sospechosos de robo de auto en Connecticut huyen después que una mujer grita que están llamando a la policía

Las imágenes captaron tanto al hombre de Connecticut como al sospechoso mientras se enfrentan fuera del auto. El sospechoso ataca al dueño del auto y los dos comienzan a forcejear por segunda ocasión.

Momentos más tarde, al sospechoso se le unen otros tres sujetos, dos de los cuales intentaron golpear la cara del hombre de Connecticut mientras estaba inmovilizada. El cuarto sospechoso se mantuvo al margen y observó cómo se desarrollaba la "cobarde pelea" que se convirtió en un asalto.

El asalto terminó justo cuando una persona, que se encontraba al interior de la casa, les grita que están llamando a la policía, lo que provoca que los cuatro sujetos se alejen a bordo de un auto de color negro.

Autoridades alertan del aumento en los robos en Connecticut, Estados Unidos

Un vecino le dijo a los medios locales de Connecticut que: "Está tan cerca de casa. Es realmente frustrante". El Departamento de Policía de Rocky Hill señaló que: "Este incidente aún está siendo investigado por la División de Detectives del Departamento de Policía de Rocky Hill... Si alguien tiene alguna información sobre este incidente, se le pide que se comunique con el detective Matthew Seguin al 860-258-2047 o en mseguin@Rockyhillct.gov".

Jeffrey Foss-Rugan, sargento de policía de Rocky Hill dijo que: "Estamos viendo muchos de estos incidentes en todo el estado y el país en los que la gente está interviniendo y el sospechoso puede tener un arma". La policía ha insistido en que la intervención del hombre de Connecticut durante el intento de robo de auto, pudo haber resultado terriblemente mal.

Connecticut man fights off 4 suspects in attempted carjacking in harrowing video @LionEyeNews1 #BREAKING_NEWS #carjacking pic.twitter.com/WQgardHHHU — Lion Eye News 🗞️ 📰 🌎 (@LionEyeNews1) April 15, 2023

¿Cómo es la vida y qué tan seguro es Connecticut?

Connecticut es un Estado de la Unión Americana, bastante próspero, incluso se encuentra catalogado como uno de los estados más ricos del país. La ventaja de esto se traduciría en que podrías encontrar fácilmente buenas oportunidades de trabajo.

En general, Connecticut es un lugar bastante seguro, especialmente para los turistas. Cabe señalar que algunas ciudades del estado son algunas de las más ricas de los Estados Unidos, por lo que la cantidad de delitos violentos y en contra la propiedad son muy raros.