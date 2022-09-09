Dan 19 años a hombre que mató a Esther Escobar por rechazarlo

Después de dos años, la justicia de Madrid, España, sentenció a 20 años de cárcel al hombre que mató de un tiro en la cabeza a Esther Escobar porque la mujer no aceptó ser su novia.

Las autoridades de España condenaron a Antonio Leal a 17 años de cárcel por el delito de asesinato pasional con la agarvante de motivos de género; además recibió dos años más por portar ilegalmente un arma.

Hombre mata a mujer que lo rechazó

El crimen ocurrió el 26 de febrero de 2020, cuando la mujer caminaba por una de las calles de Madrid, España, y se encontró con Antonio Leal, quien le disparó en la sien. Tras cometer el asesinato, el hombre huyó del lugar, pero se entregó a la policía cuatro días después.

Esther Escobar era una mujer de 40 años de edad, madre de cuatro hijos, quienes quedaron huérfanos.

👮#Sucesos | Condenado a 19 de años de cárcel por asesinar a Esther Escobar después de que esta le rechazarahttps://t.co/oscfnuZITI pic.twitter.com/LaGNCsQzR0 — Tribuna Ávila (@TribunadeAvila) September 8, 2022

Durante el juicio, el hombre ahora sentenciado declaró que entabló una relación de amistad con Esther Escobar en junio de 2019, pero en febrero de 2020 ella decidió darla por concluida a pesar de la insistencia de Leal para formalizar una relación sentimental.

Añadió que él y la mujer asesinada se citaron el 26 de febrero de 2020 alrededor del mediodía para pasar el día juntos. La cita fue cerca de un local que rentaba la hermana de Esther.

Sin embargo, en la tarde de ese día, el hombre sacó un arma y le disparó en la sien izquierda a Esther Escobar quien murió horas más tarde en un hospital de España.

“La extracción del arma fue sorpresiva y privó de toda posibilidad de defensa a Esther”, se leyó en los documentos de la policía.

