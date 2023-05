Hombre pasa 29 años preso por una violación que no cometió; la víctima lo ayuda a salir

En 1994, Patrick Brown fue declarado culpable de la violación de su hijastra de entonces seis años de edad; después de haber estado en la cárcel 29 años, lo declararon inocente, gracias a la víctima, quien todos estos años lo ayudó para que saliera libre.

La oficina del fiscal de Nueva Orleans, Estados Unidos, informó que se anulaba la “condena injusta” de Patrick Brown por violación agravada y ordenó su liberación inmediata.

Durante el juicio en 1994, la hijastra no testificó, en su lugar hablaron varios adultos quienes dijeron lo “que creían que la menor había dicho”.

Sin embargo, desde el 2002, la víctima ha luchado para terminar con esa injusticia y sacar de la cárcel a su padrastro. Ahora que es adulta pidió que se revisara el caso y se procediera contra el verdadero culpable.

“Esta víctima ha soportado no solo el profundo trauma de la agresión sexual infantil, sino también el trauma de saber que el hombre equivocado ha estado encarcelado durante casi tres décadas mientras el que la violó salió libre”, dijo la jefa de la División de Derechos Civiles, Emily Maw.

La funcionaria añadió que el caso ha estado lleno de múltiples injusticias, primero, el hombre equivocado permaneció 29 años en la cárcel, el verdadero culpable nunca fue investigado y la víctima cargo con el peso de que un inocente estuviera en prisión.

Revisarán condenas erróneas en Estados Unidos

Ante este caso y otros en los que personas inocentes son sentenciadas, el fiscal de Distrito de Parish, Jason Williams, inauguró la división de derechos civiles para evitar que este tipo de casos se repitan.

Según un comunicado, la división ha intervenido en 284 casos desde 2021, ayudando a salir en libertad a varios inocentes.

Además, el informe Race and Wrongful Convictions in the United States 2022 indicó que los estadounidenses negros tienen siete veces más probabilidades que los caucásicos de ser condenados por delitos graves, aun siendo inocentes.