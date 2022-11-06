Hombre dispara contra sujeto que intentó robarle el auto en Argentina

A través de redes sociales se viralizó el video donde se pudo observar a un hombre le disparó al sujeto que intentó robar su auto. Esto sucedió en San Justo, La Matanza en la esquina de las calles Paraguay y Constitución en Argentina.

El hecho ocurrió el pasado jueves 3 de noviembre, cerca de las 19:00 horas, cuando el presunto asaltante de 19 años, el cual había salido de prisión poco más de un mes, murió en el intento de arrebatarle el automóvil al hombre de 54 años, el cual es un ingeniero electrónico.

En el material de apenas unos segundos, se puede observar que cuando el presunto delincuente intentó abrir la puerta delantera para robar el auto, amenazó con lo que pareció un arma en la mano derecha; sin embargo, el conductor sacó una pistola y le disparó en el pecho, dando como resultado que muriera al instante.

El presunto asaltante resultó lesionado |Pexels

Después bajó del coche para verificar el estado del asaltante, el cual yacía sobre el asfalto en la parte trasera de la camioneta. Momentos después se pudo observar que el hombre del coche movió con el pie el arma arma que se encontraba en el cuerpo del fallecido.

El hecho levantó diversos comentarios por parte de los usuarios, quienes aseguraron que el hombre actuó en defensa propia. Además, afirmaron que en esa zona de Argentina hay poca seguridad, por lo que eventos como este tipo no es sorpresa.

Mujer defiende a su hijo de bullying y golpea a gresor

Una mujer en Argentina que defendió a su hijo de su agresor golpeó en repetidas ocasiones al alumno que le hacía bullying a su pequeño, ahora enfrenta demanda por violencia.

A través de un video que se viralizó, se pudo ver cómo la mujer entró al salón de clases donde vio a su hijo que le señaló al supuesto agresor. Después de esto, la madre caminó hasta él y comenzó a golpearlo en repetidas ocasiones. Algunos compañeros de clase intentaron separar a la mujer; sin embargo, ella respondió con más golpes.

