Policía detiene a hombre que violó a niñas durante 50 años en EU

Policías del condado de Hillsborough, en Florida, Estados Unidos (EU), detuvieron a un hombre de 62 años de edad, acusado de múltiples casos de abuso sexual infantil contra varias niñas registrados desde hace 50 años.

Hasta el momento nueve víctimas se presentaron ante las autoridades de EU para denunciar al sujeto, identificado como Thomas David Lair, por agresiones sexuales a niñas menores de edad desde 1972 y hasta 2020.

El hombre se enfrenta a 15 cargos, entre ellos, 13 por abuso sexual lascivo cuando la mayoría de sus víctimas tenían entre 6 y 9 años de edad, informó la policía de EU.

El alguacil del condado de Hillsborough agregó dos casos más de abuso sexual infantil a una niña de 12 años cuando él ya tenía 18 y una acusación más la víctima y el agresor eran menores de edad.

Hombre abusa sexualmente de menores de edad

De acuerdo con las autoridades de EU, el hombre se hacía amigo de sus víctimas, muchas de ellas menores de 12 años, y de sus familias, lo cual aprovechaba para abusar sexualmente de las niñas. Técnica que utilizó desde 1998 hasta 2020.

Sin embargo, las investigaciones llevaron a alas autoridades a descubrir que el sujeto tiene acusaciones de abuso sexual desde mucho antes, alrededor de 1972, cuando el hombre era preadolescente.

Por lo que las autoridades de EU pidieron que si hay otra víctima del hombre, se acerque para denunciarlo y se haga justicia en los casos de abuso sexual infantil.

“Nuestros detectives están preocupados de que pueda haber otras niñas afectadas, y le pedimos a cualquier otra persona que pueda ser víctima que no tenga miedo de presentarse y hablar. Es importante que los padres sean cautelosos con cualquier adulto al que confíen el cuidado de sus hijos y que también escuchen a sus hijos si dicen que se sienten incómodos con una persona”, compartieron en un comunicado.