Hombre que se burló tras robar auto en Edomex recibe cuarta vinculación a proceso

Lenin "N", un sujeto que se burlaba de cómo despojó "sin complicaciones" de su automóvil a una persona, recibió su cuarta vinculación a proceso por el delito de robo de vehículo con violencia, esto por hechos ocurridos el pasado 18 de agosto en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia informó que Lenin "N" presuntamente formaba parte de una banda dedicada al robo de autos, uno de ellos y por el que recibió la última vinculación, habría sido cometido en la calle Benito Juárez de la colonia Los Remedios, donde junto a tres personas más interceptó al conductor de una motocicleta tipo Hunk 160, quien se encontraba laborando como repartidor de alimentos.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima se encontraba en la zona donde realizaría la entrega de un pedido cuando fue amenazado con un arma de fuego para que entregara su vehículo. Minutos después, los agresores huyeron de la zona a bordo de un Chevy.

Suma largo historial de robo de autos con violencia

Lenin "N" fue vinculado a proceso por otro robo registrado el 10 de junio en la calle Atlacomulco, colonia Unidad San Esteban en Naucalpan, donde despojó de una unidad marca Toyota a un joven.

🔴 RATAS QUEDAN GRABADAS EN VIDEO, SE BURLABAN DE SU VÍCTIMA. Con una pistola, un par de sujetos robaron un auto el pasado sábado 10 de junio, sobre la Av. 1ro de Mayo en #Naucalpan, para abandonarlo más tarde en la colonia Tacuba de la CDMX.



Si los reconocen, denúncielos,… pic.twitter.com/9Hw2mU6ulZ — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) June 13, 2023

Estos hechos fueron ampliamente difundidos debido a que fue grabado por una cámara burlándose de la facilidad con la que cometió el atraco. "¡Por p**dejos! -Me dice qué pasó y le respondo: que ya ch**ste a tu madre-", expresa entre carcajadas.

Otros robos en los que habría participado y por los que fue vinculado a proceso son:



Robo de vehículo registrado el 27 de agosto pasado en la avenida Seguro Social, de la colonia Unidad del Seguro Social, en Tlalnepantla.

Robo de vehículo el cual presuntamente cometió el 28 de agosto de este año en la avenida Boulevard de las Misiones, colonia Bulevares, en Naucalpan.

"Al momento este sujeto suma cuatro procesos legales en su contra por robos de vehículo con violencia, no obstante, debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra", concluyó la Fiscalía.