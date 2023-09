VIDEO: Hombre quema el pelo a pasajero desconocido en un ferry de Turquía

Un hombre le quema el pelo a un jovencito desconocido mientras viajaban a bordo de un ferry, este lamentable hecho que fue captado por una cámara de seguridad, ocurrió en Turquía.

Este súbito ataque tuvo lugar a plena luz del día al interior de un ferry que efectuaba un recorrido desde el lado de Anatolia rumbo a la parte europea de Estambul, ciudad importante en Turquía que se ubica en Europa y Asia a lo largo del estrecho de Bósforo.

Al parecer el agresor, un hombre de 52 años, era también un pasajero del ferry pero que se encontraba sentado en la parte trasera del navío, cuando súbitamente se levantó de su asiento, caminó hacia el joven pasajero y con ayuda de un encendedor que le quema el pelo mientras el pasajero se encontraba sentado en la parte delantera de la unidad, este el el video del ataque.

🇹🇷 | Una persona quemó hoy el cabello de un joven que no conocía en un ferry en Estambul, Turquía. pic.twitter.com/u3RAKuVmEG — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 16, 2023

Agresor dijo que había sufrido de hechos traumárticos con personas de pelo largo

Al ver que su pelo largo estaba en llamas, el joven pasajero apagó su cabellos con sus manos y de inmediato se le fue a puños al hombre que le prendió fuego a su cabello. De hecho, la pelea a puñetazos entre los dos pasajeros fue captada por una cámara de seguridad dentro del ferry, sin embargo la pelea terminó tras la intervención de otros pasajeros en el ferry.

Luego de recibir el aviso, equipos policiales acudieron al muelle. Los equipos detuvieron tanto al jovencito atacado como al agresor que fueron enviados a la comisaría para tomarles declaración.

El sujeto que atacó al jovencito de 14 años, fue identificado como “N.C”, un hombre de 52 años que fue arrestado. En su declaración ante las autoridades, este sujeto que quemó el pelo de un adolescente al que no conocía mientras viajaban en un ferry, dijo que en el pasado él había vivido hechos traumáticos contra personas de cabello largo y que no pudo controlarse porque no tomó los drogas psicológicas que comúnmente utiliza, por lo que cometió el ataque.