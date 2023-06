Poblano se intoxica por usar insulina comprada en tianguis; “es más barata”

Adquirir medicamentos de dudosa procedencia puede generarle riesgos a su salud. Tal es el caso de un hombre que adquirió insulina en un tianguis y se la inyectó provocándole malestares indescriptibles; sucedió en el estado de Puebla.

En un tianguis de la capital poblana el hombre adquirió insulina a un menor precio del que venden en una farmacia, el producto ni siquiera estaba refrigerado sin embargo se lo inyectó.

Tras sentir malestares, el afectado regresó a reclamar, pero el encargado del puesto de tianguis no se quiso hacer responsable por lo ocurrido con su medicamento; afortunadamente las consecuencias no fueron graves.

De acuerdo con el artículo 226 de la Ley General de Salud, refiere de manera textual que no podrán venderse medicamentos y otros insumos para la salud en puestos semifijos, módulos móviles o ambulantes y recomiendan no adquirirlo ni cuando el empaque esté dañado.

¿Qué pasó con el hombre que se inyectó insulina comprada en tianguis?

De acuerdo con el relato del hombre que compró la insulina en el tianguis, se confió.

“Para empezar, ni siquiera me lo dio refrigerado dijo que lo había sacado del refri lo sacó de unos botes que tiene ahí donde tiene todo el medicamento, porque lo tiene oculto ya no lo tiene últimamente a la vista y me lo dio. Confiado fui a la casa dije ¡Ah pues ya tengo mi medicamento! Fui y me lo puse me sentí súper, súper, súper mal”, recordó.

Y es que adquirió el medicamento en uno de los lugares en donde se venden sin receta y sin ninguna garantía; estos medicamentos están a la intemperie, sin ningún cuidado y su precio es menor al que son ofertados en las farmacias.

“Me lo dio en cien pesos la ampolleta, en farmacia me dijeron que costaba 250. Bueno pues fue un ahorro, debo de aceptarlo pero sí sí me lo dio pues no tan barato ahora le fui y le reclamé me dijo que no, que no le había comprado a él”, lamentó el poblano afectado.