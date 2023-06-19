“Llévame a mí": Hombre suplica a sujetos que no secuestren a su esposa en Ecuador

Estremecedora escena fue captada en Ecuador, cámaras de vigilancia muestran el momento exacto en que un grupo de cuatro sujetos se llevan por la fuerza a una mujer, en el video se escucha un hombre suplica a sujetos porque no se lleven a su esposa.

En las imágenes, que se hicieron virales en las redes sociales, se puede apreciar como una mujer, que viste de rojo, se baja y abre la puerta de su casa para poder meter el vehículo en el que viajaba junto con su acompañante, aparentemente su esposo.

Instantes más tarde, la mujer cierra el portón negro de su casa cuando súbitamente, un grupo de hombres llega hasta la entrada e irrumpen en el inmueble. Los sujetos llegaron a bordo de un vehículo blanco sin placas que dejaron estacionado justo en la entrada del inmueble, para inmediatamente bajar e irrumpir en la vivienda ubicada en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Secuestro de mujer captado por cámara de vigilancia, ocurrió a plena luz del día en Ecuador

Al menos uno de los cuatro sujetos que portan armas de fuego, amedrenta a la pareja de la mujer, mientras que esta corrió para intentar resguardarse. Uno de los sospechosos se dirigió hacia un lado del patio para amenazar al hombre, mientras que los otros tres sujetos sacaron de forma violenta a la mujer que se intentó resguardar en su vivienda.

En el forcejeo, la mujer secuestrada cayó al suelo pero fue levantada por los hombres para inmediatamente después subirla al vehículo en contra de su voluntad. Las cámaras de seguridad que captaron el estremecedor momento, también captaron el audio, por lo que se puede escuchar los gritos de la mujer y cuando el hombre suplica a sujetos para que no se lleven a su esposa.

Ni las súplicas del hombre ni los gritos de la mujer secuestrada, fueron suficientes para lograr detener el secuestro perpetrado a plena luz del día.

Policía Nacional intenta localizar a la mujer secuestrada frente a su esposo

Luego de subir por la fuerza a la mujer, uno de los sujetos se tomó el tiempo de robarse una especie de mochila verde que estaba en el interior de la camioneta e instantes más tarde se salió del inmueble junto a los otros tres sospechosos.

Los sujetos, que en un inicio se retiraron caminando, dejaron la puerta abierta. Y unos segundos después, otro sujeto que esperaba en la esquina, aparece a bordo de una motocicleta para recoger a los atacantes.

La Policía Nacional de Ecuador confirmó que equipos especializados intentan localizar a la mujer secuestrada, y no ofrecieron mayores detalles para salvaguardar la seguridad de la víctima. Este secuestro, que ocurrió en poco más de un minuto.