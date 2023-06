“Llévame a mí": Hombre suplica a sujetos que no secuestren a su esposa en Ecuador

Secuestro y extorsión rompen estadísticas en #Ecuador



En #SantoDomingo, un grupo de delincuentes secuestró a una mujer, sin importarles la súplica de su esposo “Mijo lindo no te me la lleves, llévame a mí. Mijo lindo no te me la lleves. Papito lindo no te me la lleves”. Terrible pic.twitter.com/eBGOvRVO8s