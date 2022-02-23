Esloveno se vacuna 7 veces contra Covid-19 para vender certificados

Un hombre esloveno a fue sentenciado a 10 meses de cárcel por ponerse siete veces la vacuna contra el Covid-19 para después vender los certificados falsos a cuatro personas, quienes también fueron multadas.

De acuerdo con medios locales, los empleados de un centro médico en la República de Eslovenia descubrieron en diciembre al hombre cuando intentaba ponerse una octava dosis. El sujeto utilizó dos veces sus datos y las demás ocasiones se vacunó con documentación de otras personas a quienes les entregó los certificados de vacunación falsos.

El esloveno acudió a diferentes centros de vacunación para ponerse la vacuna contra Covid-19 varias veces sin que los médicos se dieran cuenta del engaño.

|Reuters

Multa a las personas que compraron certificado de vacunación

Tras descubrirse el fraude, el esloveno fue detenido y condenado a 10 meses de prisión, mientras que los compradores solo fueron multados.

Ante la resolución de las autoridades eslovenas, el personal sanitario consideró injusto el castigo para las personas que compraron los certificados, pues fueron sancionados con multas de entre mil 360 y dos mil 550 euros (31 mil y 58 mil pesos mexicanos).

Los médicos encargados de la vacunación en Eslovenia señalaron que la sentencia debió ser más severa para los compradores, porque se aprovecharon de la necesidad económica del hombre esloveno para no vacunarse y pusieron en riesgo la salud del sujeto que se aplicó la vacuna siete veces.

Los trabajadores agregaron que quienes pagaron por sacar un certificado falso orillaron al hombre a cometer un fraude, delito por el que ellos también deberían recibir un castigo de igual proporción.

En eslovenia, el certificado de vacunación es obligatorio para ingresar a todos los lugares públicos, y aunque en el país europeo ya levantó algunas medidas sanitarias impuestas por la pandemia de Covid-19, el certificado aún será necesario para entrar a centros sanitarios, residencias de ancianos o prisiones.