VIDEO: Hombre viaja mil kilómetros, de California a Utah, para terminar con la vida de su hermano

Aunque es relativamente normal que la armonía no reine en todas las familias, y que el amor entre los hermanos no sea intenso en todos los casos, todo cambia radicalmente cuando el odio llega a la familia. Este es el caso de un hombre de California que viajó por más de mil kilómetros hasta Utah en donde está la casa de su hermano, para cometer un "fratricidio".

Jeffrey Roberts, un hombre de 66 años, viajó de Long Beach, California hasta Utah para terminar con la vida de Scott Roberts, su hermano. Después de que mató a su hermano, se dio aviso a la policía, y durante un enfrentamiento con la policía, lograron abatirlo.

En su cruento acto, el hombre llegó a la casa de su hermano, tocó el timbre, sacó un arma, irrumpió en la vivienda y cometió el "fratricidio". Medios locales señalan que estos hermanos tenían algunas diferencias.

Un hombre viajó más de mil kilómetros para matar a su hermano, el fratricidio fue captado en video

Comunidad conmocionada por el fratricidio de un hombre de Caliofornia en Utah

La comunidad de North Ogden en Utah se encuentra conmocionada y de luto luego de que vivieran lo que aseguran es el evento más trágico que ha sucedido en su ciudad.

Heidi Bradley, quien ha sido organizadora de una Vigilia señaló que: "Se nos ocurrió organizar una vigilia de oración, no confesional, solo como comunidad".

Bradley vive justo en la calle de Jodi Roberts y su ahora fallecido esposo, Scott Roberts, quien fue sesinado por su hermano durante un cruento acto ocurrido el pasado 27 de abril de 2023.

Heidi Bradley agregó que la comunidad se ha mantenido junta en esta tragedia: "Unirnos para escuchar las historias de los demás, llorar juntos, llorar con Jodi y por Jodi".

Jeffrey Roberts, el hombre del ataque, también disparó e hirió a Jodi, y por si esto no fuera suficiente, incendió la casa. Poco después, la policía de North Ogden llegó a la escena donde estalló una pelea con armas que terminó con la vida de Jeffrey. Es una escena que ha dejado una cicatriz en la comunidad.

Heidi Bradley, agregó que: "Justo ayer estaba hablando con una madre que realmente está teniendo dificultades para procesar este evento. Y comenzó a sollozar en mis hombros y dijo que pensaba que estaba sola. Pensaba que todos los demás estaban bien".

Como si se tratara de una película de terror.



Jeffrey Roberts viajó desde California hasta Utah con el único fin de arrebatarle la vida a su hermano Scott. pic.twitter.com/2SLkG3rNRP — Cerebros (@CerebrosG) May 8, 2023

Hombre viajó más de mil kilómetros para matar a su hermano

La comunidad se ha unido, dona comida, inclina la cabeza en pensamientos y oración, además de que enciende velas mientras Jodi sana de sus heridas. Bradley se mantiene con la eseranza de que "Jodi sienta una efusión de aprecio por el amor. Entonces podemos elevar a Jodi, elevar a su familia, elevar a estos socorristas y saber que todos son amados y apreciados".

Blake Cevering, Consejal de North Ogden, quien acudió a la vigilia, dice que esta es la primera vigilia con velas para una de las tragedias más horribles que la ciudad ha visto jamás en sus 57 años de permanecer en la ciudad.

El Consejal Cevering agregó que: "Fue un evento tan trágico. Que las personas, incluso si no conocían a las personas involucradas y las víctimas, se vieron afectadas por esto".

¿Qué es un fratricidio ?

El Fratricidio proviene de la palabra latina "frater", que significa hermano y "cide" que significa matar, es el delito que consiste en dar muerte deliberadamente a un hermano.