Hombres armados ingresan a iglesia y matan a feligreses en Nigeria

En Nigeria hombres armados ingresaron a la iglesia católica San Francisco en la localidad de Owo, al norte del país cuando se realizaba la misa matutina.

El gobierno había informado que numerosos fieles perdieron la vida y muchos más resultaron heridos.

Sacerdote narra cómo libró la muerte

Uno de los sacerdotes de la Iglesia el reverendo padre Andrew Abayomi, narró que cuando el servicio del día estaba llegando a su fin se escucharon disparos desde diferentes ángulos, por lo que se tuvieron que esconder dentro del templo por espacio de unos 20 minutos.

Más de 40 fallecidos, incluidos niños y mujeres.

The Punch, un diario de Nigeria, publicó que las personas armadas mataron a más de 40 personas, incluidos niños y mujeres.

El gobernador del estado Rotimi Akeredolu dijo que lo ocurrido en su ciudad natal es un ataque vil y satánico, y señaló que fue un ataque calculado contra las personas amantes de la paz del Reino de Owo que han disfrutado de una relativa paz a lo largo de los años.

El mandatario local hizo un llamado a la calma instando a la gente a no tomarse la justicia por su mano.

“Los hombres armados serán perseguidos y pagarán por sus crímenes”, agregó en un mensaje enviado luego de ser informado en la escena.

El presidente de Nigeria Muhammadu Buhari dijo que "solo los demonios de la región inferior" podrían haber cometido este "acto cobarde".

“Pase lo que pase, este país nunca cederá ante la gente malvada y perversa”, dijo el presidente Buhari en un comunicado. Se encuentra en el último año de su presidencia de dos mandatos y ha sido criticado por no poder abordar los problemas de seguridad del país.

Hasta el momento se desconocen los motivos y los responsables de este atentado.

Nigeria atacado desde su interior por diversos grupos

Hace exactamente una semana, el líder de la Iglesia Metodista de Nigeria fue secuestrado por hombres armados junto con otros dos clérigos en el sureste del país.

El prelado metodista dijo que pagó 240,000 dólares, equivalente a cerca de 5 millones de pesos para ser liberado con sus compañeros.

Hace dos semanas, dos sacerdotes católicos fueron secuestrados en Katsina, el estado natal del presidente Muhammadu Buhari en el norte del país. No han sido liberados.

En marzo, hombres armados atacaron la conexión ferroviaria vital entre Abuja y la ciudad norteña de Kaduna, matando al menos a nueve personas y secuestrando a decenas más, muchas de las cuales siguen detenidas.

Desde hace 12 años Nigeria se ha visto sacudida por una insurrección yihadista en el norte de país.

Mientras que en el noroeste y suroeste del país grupos criminales cometen secuestros multitudinarios.

