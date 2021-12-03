Honduras amplía plazo para presentar impugnaciones de las elecciones

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras anunció que se ampliará 72 horas el plazo para presentar impugnaciones por las pasadas elecciones generales en el país.

A través de un comunicado, el órgano electoral de Honduras aclaró que el plazo de impugnaciones se amplió en conformidad con lo establecido por la ley electoral del país. Originalmente, el proceso vencía este viernes a la media noche.

“En virtud de no estar procesadas y publicadas en su totalidad las actas que no fueron transmitidas desde el centro de votación, el pleno de consejeros ha resuelto otorgar una única ampliación para presentar impugnaciones, por un plazo de 72 horas, que vence el 6 de diciembre a la medianoche”, indicó el CNE a través de sus redes sociales.

El órgano también especificó que la decisión se tomó para prevenir y combatir el delito electoral, por lo que también solicitó la presencia de 12 fiscales del Ministerio Público en el Centro Logístico Electoral para supervisar las actas de resultados no transmitidos.

Defendamos entre todas y todos nuestra voluntad popular.#CNE informa plazo de impugnaciones y presencia de Fiscales para ejercer acción Penal Pública contra autores de Delitos Electorales. pic.twitter.com/Afhspsx4o2 — CNE_HONDURAS (@CneHonduras) December 3, 2021

El pasado 28 de noviembre, Honduras celebró elecciones para elegir presidente. En los comicios contendieron 12 aspirantes de un total de 14 partidos políticos.

¿Quién va al frente en las elecciones de Honduras?

Según informes del CNE, la candidata Xiomara Castro, del Partido Libertad y Refundación, va a la cabeza del conteo de votos con el 68.90 por ciento, lo que representa una ventaja del 51 por ciento en la preferencia de los hondureños.

En segundo lugar, muy por detrás de Castro, está la candidata del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, que cuenta con el 35 por ciento de los votos. En el tercer puesto está la candidata del Partido Liberal de Honduras, Yani Rosenthal, con el 9.63 por ciento de los sufragios a favor.

Xiomara Castro es la esposa del ex presidete Manuel Zelaya, quien fue derrocado en 2009. En caso de que Castro gane las elecciones, se convertirá en la primera mujer en gobernar Honduras.