Honduras recibe los cuerpos de seis migrantes fallecidos en México

Honduras recibió este martes los cuerpos de seis connacionales fallecidos en un incendio ocurrido el 27 de marzo en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez. Los migrantes fallecidos en México serán trasladados a su lugar de origen

Se trata de los restos de los hondureños Dixon Córdova, Josué Umaña, José Ángel Ceballos, Alis Dagoberto Santos, Jesús Adony Alvarado y Óscar Danilo Serrano.

Llegaron a Honduras en avión de Fuerza Aérea de México los migrantes fallecidos

Los cuerpos de los migrantes fallecidos en México arribaron a la Base Aérea Enrique Soto Cano, en el centro de Honduras, hacia las 21:00, hora local (03:00 GMT del miércoles) en un avión de la Fuerza Aérea de México y bajo estrictas medidas sanitarias.

Uno a uno fueron bajados los ataúdes

Uno a uno fueron bajados los ataúdes especiales por miembros de la Fuerza Aérea de Honduras (FAH) y colocados en la pista de aterrizaje de dicha base.

Los cuerpos de los migrantes fallecidos en México fueron recibidos por el vicecanciller de Honduras, Antonio García, y la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque.

Los migrantes fallecidos en México serán trasladados a su lugar de origen

"Ya llegaron los seis cuerpos" y serán trasladados a su lugar de origen, para entregarlos a sus respectivas familias, indicó García, para que procedan a realizar sus velatorios y su posterior cristiana sepultura.

El funcionario hondureño reveló que todos los gastos de traslado de los seis cuerpos de los compatriotas fueron por parte del Gobierno de México.

Tres de las seis víctimas eran del departamento de Santa Bárbara, en el oeste del país, y otras tres de los departamentos de Choluteca y Olancho, sur y este de Honduras, añadió.

De los 14 hondureños que estaban en la estación migratoria, seis fallecieron, cinco se encuentran hospitalizados y otros tres ya fueron dados de alta, precisó García.

Ocho hondureños sobrevivientes a la tragedia

Indicó que de los ocho hondureños sobrevivientes, tres recibieron el alta médica, otro se está recuperando y cuatro están sedados e intubados.

Estos fueron identificados como son Brayan Orlando Rodríguez Fúnez (26), Cristhian Javier Carranza Toro (23), José Alfredo Hernández Muñoz (40) y Juan Carlos Trochez Aguilar (23).

Asimismo, José Armando Rivera Muñoz (29), Juan Carlos De Jesús Gómez (25), Higinio Alberto Ramírez Torres (27) y Óscar Pineda Torres (33).

Cuál fue el origen de la desgracia

Según las autoridades mexicanas, el incendio dentro de una estación migratoria de Ciudad Juárez se originó porque unos migrantes prendieron fuego a unas colchonetas como medida de protesta.

El fuego mató a 40 migrantes, entre ellos seis hondureños, siete salvadoreños, 19 guatemaltecos, siete venezolanos y un colombiano.

Además de los fallecidos, el accidente dejó 27 heridos. En la estación migratoria había unos 70 migrantes que México iba a deportar.

Por el caso, un juez federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, procesó a tres funcionarios del INM, un guardia privado y un migrante venezolano.

Los empleados estatales Daniel "N", Rodolfo "N", Gloria "N" y el vigilante Alan "N" enfrentan cargos por homicidio por omisión dolosa y lesiones.

Migrante venezolano es acusado de homicidio

Entretanto, el venezolano Jaison "N" es acusado de homicidio con acción dolosa y lesiones por presuntamente haber iniciado el fuego al prenderle fuego a unas colchonetas en protesta porque los migrantes iban a ser deportados.

Cada año, miles de personas, incluyendo menores de edad, procedentes de Honduras intentan emigrar también huyendo de situaciones como la violencia y la pobreza, dos de los principales flagelos que afectan al país.

La región vive un flujo migratorio récord, con 2.76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.