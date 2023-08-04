Ciberataque obliga a cerrar varios hospitales en Estados Unidos

Se reportó un ciberataque que afectó los sistemas informáticos del sector salud, por lo que varios hospitales en Estados Unidos se vieron obligados a cerrar sus salas de emergencias y desviar las ambulancias a otros nosocomios.

Además, varios pacientes quedaron con tratamientos suspendidos en las clínicas afectadas mientras los expertos en seguridad del país determinaban lo que había pasado y solucionaban el problema.

El incidente comenzó desde el jueves 3 de agosto en la compañía Prospect Medical Holdings, en California, posteriormente se extendió a otros hospitales en Texas, Connecticut, Rhode Island y Pensilvania.

A través de un comunicado, Prospect Medical detalló que tuvieron que desconectar sus sistemas para protegerlos mientras se realizaba una investigación con ayuda de expertos en ciberseguridad.

BREAKING REPORT: Massive cyber attack in Multiple states - Ambulances being diverted, Emergency rooms shut down and DISRUPTION TO MANY HOSPITALS and healthcare facilities..



The “data security incident” began Thursday at facilities operated by Prospect Medical Holdings, which is… — Chuck Callesto (@ChuckCallesto) August 4, 2023

“Mientras continúa nuestra investigación, estamos enfocados en atender las necesidades apremiantes de nuestros pacientes mientras trabajamos diligentemente para restablecer las operaciones normales lo más rápido posible”.

La empresa añadió que cuentan con un equipo internacional evaluando el impacto del ciberataque en todas las organizaciones.

Este viernes 4 de agosto, varios hospitales continuaban cerrados, por lo que los pacientes estaban siendo contactados uno por uno para explicarles la situación, según indicó Prospect Medical.

Otros ciberataques a hospitales de Estados Unidos

Esta no es la primera vez que se ven vulnerados los sistemas informáticos del sector salud en Estados Unidos.

En septiembre del año pasado se registró otro ciberataque a hospitales en Estados Unidos y Reino Unido. El ataque fue contra la compañía Universal Health Service Inc, que opera más de 400 hospitales.

En ese momento la compañía indicó que su red estaba fuera de línea y que los médicos y enfermeras estaban recurriendo a "procesos de respaldo", incluidos registros en papel.

El mes pasado, el Departamento Federal de Investigaciones (FBI) frustró un ataque cibernético planeado en un hospital infantil en Boston que iba a ser llevado a cabo por piratas informáticos patrocinados por el gobierno iraní, según Christopher Wray director del FBI.

