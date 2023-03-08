¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula este 8 de marzo de 2023 en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula es un proyecto vehicular con el fin de reducir la contaminación atmosférica, aplicado en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México; Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice cuáles son los autos que descansan este miércoles.

¡Toma precauciones! Los autos que descansan este miércoles 8 de marzo son los que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2; restricciones que son vigentes de las 5:00 a las 22:00 horas.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

Los vehículos que están exentos del Hoy No Circula son aquellos que tengan holograma 0, 00, además de eléctricos e híbridos, según la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX.

¿En qué municipios del Edomex aplica el programa Hoy No Circula?

De acuerdo con el calendario del Hoy No Circula, los vehículos que descansan este miércoles son los que tengan engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

Las restricciones aplican en el Edomex de las 5:00 a las 22:00 horas en los siguientes 18 municipios:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

Recuerda, el programa #HoyNoCircula del día de mañana aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rojo y terminación de placas 3 y 4. pic.twitter.com/d9JzcqKBD7 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 8, 2023

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula hoy 8 de marzo?

La legislación de la Ciudad de México y Edomex en donde opera el Programa Hoy No Circula, la multa será de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a 2 mil 074.80 pesos o hasta 3 mil 112.2 pesos.

¡Recuerda! Si tu vehículo tiene más de una serie numérica, el dígito a considerar será el último de la primera serie de acuerdo con los criterios de aplicación para placas en el programa.

¿Qué vehículos están exentos del Programa Hoy No Circula?

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) establece que el programa tiene excepciones, pues están exentos los siguientes vehículos:



Eléctricos, híbridos o que utilicen gas natural

Aquellos con holograma 0 y 00

Los que tienen placa para personas con discapacidad

Los de servicios de transporte urbano (incluye los funerarios)

Los de transporte escolar o de pasajeros

Los destinados a la seguridad pública y/o protección civil

Calendario del Hoy No Circula marzo de 2023

El calendario del programa puede variar en caso de que se activa la Fase I de la contingencia ambiental, medida informada por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), mismo que activa el Doble Hoy No Circula.

Para el resto de la semana de marzo 2023, el calendario Hoy No Circula, establece:



Jueves 9 marzo: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

Viernes 10 de marzo: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

Calendario Semanal del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

El calendario de la Secretaría del Medio Ambiente indica que durante el mes de marzo los autos que deben hacer la verificación vehicular son los engomados rosa, placas con terminación 7 y 8, además del engomado rojo, placas con terminación 3 y 4.