Autos que descansan por el Hoy No Circula el 22 de febrero en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula, vigente durante el miércoles 22 de febrero, indica qué autos deben descansar en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios de la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Los autos que descansan son los que tienen el engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, de las 5:00 a las 22:00 horas, restricciones que aplican también para los vehículos foráneos, incluso los días sábado, ya que se consideran que son holograma 2.

Qué placas no circulan el 22 de febrero de 2023 en Edomex

El programa Hoy No Circula también aplica para los 18 municipios conurbados del Estado de México, por lo que los autos que descansan durante el miércoles 22 de febrero son los que tienen engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2, también de las 5:00 a las 22:000 horas.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

De cuánto es la multa por el Hoy No Circula hoy 22 de febrero de 2023

Tanto en la capital del país, como en la zona conurbada del Estado de México se aplica una multa en caso de no respetar las restricciones del Hoy No Circula.

La multa es de aproximadamente dos mil pesos en la CDMX y en el Edomex es de más de mil pesos aproximadamente.

Calendario del Hoy No Circula 22 de febrero de 2023

*Jueves 23 de febrero: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

*Viernes 24 de febrero: vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario del Hoy No Circula cambia en caso de que se aplica la Fase I de la Contingencia Ambiental en la Zona Metropolitana el Valle de México.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Pase turístico para evitar el Hoy No Circula

El pase turístico es un documento que permite exentar el Hoy No Circula y que solo se otorga a los vehículos extranjeros o con placas foráneas circular sin ninguna restricción a cualquier hora y todos los días en la CDMX y la zona conurbada del Edomex. Este pase se tramita ante el gobierno de la Ciudad de México y no aplica cuando hay Contingenciua Ambiental.

Hoy No Circula Sabatino del 25 de febrero de 2023

El Hoy No Circula Sabatino del 25 de febrero es para los que tengan holograma 1, terminación de placa PAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los del holograma 2 y los autos foráneos.

Estas restricciones aplican con en la Ciudad de México y en los 18 municipios conurbados del Estado de México e infringir estas medidas también hace acreedor a una multa, según la legislación vigente.

Verificación para febrero y marzo de 2023

Los vehículos que tienen que realizar la verificación en el mes de febrero y marzo de 2023 son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, además del engomado rosa, placas con terminación 7 y 8, según el calendario.

Este trámite es tanto para los vehículos de la Ciudad de México como de la zona conurbada del Estado de México.