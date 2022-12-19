Estos autos no circulan el lunes 19 diciembre en CDMX y Edomex
El Hoy No Circula indica cuáles autos no circulan el lunes 19 de diciembre en la CDMX y municipios conurbados del Edomex, de las 5:00 a las 22:00 horas.
El Hoy No Circula indica cuáles autos no circulan este viernes 16 de diciembre, en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex), que son los del engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2.
Estas restricciones aplican este lunes 19 de diciembre desde las 5:00 a las 22:00 horas, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.
Qué días no circulan los autos foráneos
El calendario del programa Hoy No Circula explica cuáles autos foráneos no circulan según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.
Los foráneos no circulan todos sábados pues se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.
Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula
La multa por violar las restricciones del Hoy No Circula es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.
Qué terminación de placas no circulan en el Edomex
El lunes 19 diciembre los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, de acuerdo con el Hoy No Circula son los que tengan engomado amarillo, terminación 5 y 6, holograma 1 y 2.
Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco
¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?
El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.
Este lunes 19 de diciembre no hay Doble Hoy No Circula.
Calendario del Hoy No Circula noviembre de 2022
Martes 20 de diciembre: Engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.
Miércoles 21 de diciembre: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.
Jueves 22 de diciembre: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.
Viernes 23 de diciembre: vehículos con engomado azul, con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.
🌞 #FelizDomingoParaTodos☕— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) December 18, 2022
Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.
Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.
🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/l0lHzXiq8V
Hoy No Circula Sabatino del 24 de diciembre
El Hoy No Circula Sabatino para el 24 de diciembre aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación PAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.
¿Cómo saber si mi auto circula hoy?
El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.
Qué autos tienen que hacer la verificación
Los autos que deben hacerla verificación vehicular en diciembre en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado azul, terminación 9 y 0.