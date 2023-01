Estos autos no circulan el martes 17 de enero en CDMX y Edomex

Este martes 17 de enero, el programa Hoy No Circula da a conocer a qué autos no circulan en la Ciudad de México (CDMX) y los 18 municipios que conforman la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

Según las restricciones, los autos que descansan de las 5:00 a las 22:00 horas son los que tienen en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex son los que tengan engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Programa Hoy No Circula: autos no circulan ni pueden transitar el martes en CDMX y Edomex

¿Qué días no circulan los autos foráneos?

El Hoy No Circula explica cuáles autos foráneos no circulan según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.

Los foráneos no circulan todos sábados pues se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.

¿Qué placas de autos no circulan en el Edomex?

Los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2 no circulan este 17 de enero, de acuerdo con el Hoy No Circula en la zona conurbada del Edomex, compuesta por los siguientes municipios.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca



La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula?

La multa por violar las restricciones del Hoy No Circula es de aproximadamente dos mil pesos, según la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

La medida del Doble Hoy No Circula se aplica cuando en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Durante el martes 17 de enero no aplicará el Doble Hoy No Circula.

Calendario del Hoy No Circula enero de 2022

*Miércoles 18 de enero: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

*Jueves 19 de enero: Engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

*Viernes 20 de enero: engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2

🌞 #FelizDomingoParaTodos☕

Antes de que inicie la semana consulta el #HoyNoCircula vigente en la #ZMVM.

Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

Los hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación.

🚕🚗🚘🚙🚛🏍🚚 pic.twitter.com/RJZbeQA1Gy — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 15, 2023

Hoy No Circula Sabatino del 21 de enero de 2023

El Hoy No Circula Sabatino para el 21 de enero aplica para los autos con holograma 1, terminación IMPAR, por ser el segundo sábado del mes, además de todos los del holograma 2 y los autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

¿Qué autos verifican en enero 2023 en CDMX?

Los autos que deben hacer verificación vehicular en el mes enero en la CDMX y en el Edomex son los del engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, según el calendario.