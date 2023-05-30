¿Qué carros descansan este miércoles 31 de mayo por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

¿Planeas circular el próximo 31 de mayo de 2023 por la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex)? Que no te sorprendan checa qué carros deberán descansar este miércoles por el Programa Hoy No Circula y evita que se te escape la quincena.

El Programa Hoy No Circula se encuentra activo de lunes a sábado de 5:00 am a 22:00 horas, cambiando de terminación de placas y engomado cada día de la semana. En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te decimos diariamente los vehículos que tendrán que descansar.

¡Tómalo en cuenta! Las multas por evadir el programa son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementa el valor de la infracción.

¿Qué vehículos descansa por el Hoy No Circula este miércoles?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este 31 de mayo de 2023 los vehículos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Autos con holograma 1 o 2.

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Programa Hoy No Circula: Estos son los carros que descansan el miércoles en la CDMX y Edomex|CAPUFE

¿Qué carros SÍ circulan hoy 31 de mayo en el Valle de México?

Si tu vehículo no cuenta con engomado rojo o terminación de placa 3 y 4 con engomado 1 y 2, pero aún tienes duda si puedes circular este último día de mayo 2023 en la capital del país y Edomex sin ninguna restricción, te dejamos un listado de los vehículos que NO TIENES QUE DESCANSAR:



Hologramas 0 y 00.

Automóviles con holograma 1 y con placas que terminen en 0 o número par, es decir, 2,4,6,8.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar.

¿Cómo saber si mi coche circula en la CDMX y Edomex?

Si quieres saber si tu vehículo debe descansar este miércoles 31 de mayo así como el resto de la semana, puedes consultar el calendario Hoy No Circula y verificar la terminación de placa y el color del engomado.



Lunes: descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

Martes: descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Y para los vehículos foráneos? Estas son las restricciones del Hoy No Circula

En los vehículos con placas que no corresponden a la Ciudad de México o Estado de México también aplica el programa Hoy No Circula para todos los engomados, de todas las terminaciones en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

En tanto, NO podrán circular todos los autos foráneos entre las 5 y 11 de la mañana, así como los coches con terminación de placa en 9 y 0; la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.