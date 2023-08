Estos vehículos descasan el viernes 4 de agosto en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

El viernes 4 de agosto el programa Hoy No Circula estará activo en la Ciudad de México y Estado de México y si tienes holograma 1 y 2 o tu auto. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué vehículos deben descansar.

¡Toma precauciones! En caso de evadir las restricciones del programa Hoy No Circula, las multas son superiores a los 2 mil pesos y los infractores serán acreedores al traslado del vehículo rumbo al corralón, lo que incrementaría el valor de la falta.

¿Qué autos NO circulan hoy 4 de agosto de 2023 en CDMX y Edomex?

Los lineamientos del programa Hoy No Circula establecen que para este viernes los autos que descansan son los que tengan las siguientes características:



Vehículos con holograma 1 o 2

Engomado azul

Terminación de placa 9 o 0

Todos los coches foráneos

CAME ¿Qué vehículos no circulan este viernes?

¿En qué partes del Edomex se encuentra activo el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así como parte del Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Cuál es el horario del programa Hoy No Circula para la CDMX y Edomex?

Es importante conocer que el programa Hoy No Circula se encuentra activo de lunes a sábado de 5:00 a 22:00 horas en las 1 6 delegaciones de la capital del país, así como en gran parte del Edomex.

En tanto, todos los autos tienen prohibido circular entre las 5 y 11 de la mañana. Los coches con terminación de placa en 9 y 0, la restricción se amplía hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

¡Sigue los lineamientos del Hoy No Circula si no quieres enfrentar una fuerte multa! En caso de infringir y circular en día prohibido, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una infracción de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos.

Sedema ¿Qué autos no circulan hoy 18 de mayo?

¿Hay contingencia ambiental el viernes 4 de agosto?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este viernes, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.