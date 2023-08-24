Estos autos descansan el jueves 24 de agosto en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

¿Estarás en la Ciudad de México (CDMX) o Estado de México (Edomex) este jueves 24 de agosto? Toma en cuenta que el programa Hoy No Circula estará activo tanto para vehículos locales como autos foráneos y para evitar multas, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te dice qué terminación de placas y holograma deberán descansar a lo largo de la semana.

Recuerda que el programa Hoy No Circula Sabatino aplica de lunes a sábado en un horario de 5:00 a 22:00 horas y de evadir las indicaciones de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CaMe) la multa puede ir arriba de los 2 mil pesos , así que más vale revisar antes de salir.

¿Qué coches descansan en jueves por el Hoy No Circula?

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Movilidad respecto al programa Hoy No Circula, para este jueves 24 de agosto no circulan los autos con las siguientes características.



Autos con holograma 1 o 2

Engomado verde

Terminación de placas 1 y 2

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Cómo saber si mi vehículo puede circula en CDMX y Edomex?

¡Recuerda! El programa Hoy No Circula se encuentra vigente de lunes a sábado en un horario de 5:00 am hasta las 10:00 pm, por lo que para evitar sanciones te presentamos el calendario completo:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes : autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

: autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles : vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

: vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves: autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes: coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

El programa Hoy No Circula aplica en CDMX y Edomex.|Secretaría del Medio Ambiente.

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

¡Que no te agarren en curva! En caso de saltarlos los lineamientos del programa puedes enfrentar una fuerte multa de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos.

Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente, así que toma precauciones y verifica el calendario vehicular antes de salir.

¿Hay vehículos que pueden evadir el programa Hoy No Circula?

La respuesta es SÍ, hay algunos vehículos que podrán exentar el programa Hoy No Circula, si cuentas con las siguientes características ten la confianza de circular con libertad por el Valle de México:



Hologramas 0 y 00.

Motocicletas.

Taxis.

Automóviles eléctricos e híbridos de categoría 1 y 2

Carros conducidos por personal de salud

Vehículos que utilicen gas natural como combustible

Transporte escolar

Hoy No Circula en el Valle de México, ¿cuáles son las restricciones?|Sedema

¿Hay contingencia ambiental este jueves 24 de agosto?

Hasta ahora, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no ha reportado altos niveles de ozono en el Valle de México, por lo que hay baja probabilidad de que se active la alerta por Contingencia Ambiental este jueves, lo que significa que no habrá Doble Hoy No Circula ni restricciones extras.