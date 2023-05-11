¿Qué autos descansan el jueves 11 de mayo en CDMX y Edomex por el Hoy No Circula?

Las multas por el Hoy No Circula están vigentes todos los días, por lo que si tienes un auto con engomado 1 o 2, recuerda revisar bien el calendario de las restricciones establecido por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), el cual abarca toda la Ciudad de México y algunos municipios conurbados del Estado de México.

Los carros que descansan este jueves 11 de mayo son todos los que cuentan con el engomado verde y que tengan terminación de placa con número 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación que porten no sea "0" ni "00". Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

¿Qué autos no circulan el jueves 11 de mayo en CDMX y Edomex?

A continuación las características principales de los autos que descansan este jueves 11 de mayo en CDMX y Edomex que tengan holograma 1 y 2.



Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Todas las placas foráneas con terminación 1 o 2.

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Qué pasa con los autos foráneos por el Hoy No Circula?

Si tu auto porta placas fuera de la CDMX y Edomex, estos autos tienen restricciones todos los días, sin importar el engomado ni número de terminaciones en la placa, ya que las autoridades viales señalan que ningún coche foráneo puede circular entre las 5 y las 11 de la mañana; mientras que para este jueves 11 de mayo, todos lo que tengan terminación en 1 o 2 no podrán circular todo el día.

¿Cuánto cuesta la multa por el Hoy No Circula?

Sigue los lineamientos del Hoy No Circula si no quieres enfrentar una fuerte multa, pues en caso de infringir y circular en día prohibido, un policía de tránsito podrá detenerte e imponer una infracción de entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. A esto se suma el costo de trasladar el vehículo al corralón, que es de 820 pesos.

Hoy No Circula Sabatino para el sábado 13 de mayo

Ya se acerca el esperado fin de semana, pero lamentablemente se mantiene vigente el Hoy No Circula Sabatino y debes empezar a considerar si tu auto tiene que descansar este sábado 13 de mayo. Para este fin de semana, los autos que descansan son todos los que tengan terminación de placas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9), siempre y cuando tengan holograma número 1. Los coches con holograma 2 no pueden circular ningún sábado.

De igual forma, estas restricciones también aplican desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, por lo que si corresponde, puedes empezar a planear tu fin de semana sin la posibilidad de utilizar tu vehículo.

