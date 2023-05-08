Hoy No Circula en CDMX y Edomex: ¿Qué autos descansan el lunes 8 de mayo de 2023?

¡Comienza la semana sin multas! El lunes 8 de 2023, el programa Hoy No Circula se encuentra activo; aquí te compartimos qué terminación de placas descansa en CDMX y Edomex.

El Programa Hoy No Circula (PHC) se aplica en la Zona Metropolitana del Valle de México (16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, en un horario de 5:00 a 22:00 horas de lunes a sábado. El objetivo es establecer medidas para prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera.

¿Qué autos no circulan este lunes 8 de mayo en CDMX y Edomex?

Los autos que deberán descansar este lunes 8 de mayo en la CDMX y Edomex, según el calendario del programa Hoy No Circula, son los siguientes:



Vehículos con engomado amarillo.

Que tengan terminación de placas 5 y 6.

Que cuenten con holograma de verificación 1 y 2.

Recuerda, el programa #HoyNoCircula del día de mañana aplica para los vehículos con holograma 1 y 2, engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6. pic.twitter.com/Yy6Rh0kkgP — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) May 8, 2023

Hoy No Circula lunes 8 de mayo: ¿De cuánto es la multa por circular en día prohibido?

El reglamento de tránsito establece que, si circulas en día prohibido, los lineamientos del Hoy No Circula imponen una multa de entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), ya que en caso contrario podrás ser enviado al corralón, el cual mantiene un costo superior a los 800 pesos.

¿Qué vehículos están exentos del programa Hoy No Circula este lunes 8 de mayo de 2023?

Los vehículos que están 'blindados' del programa Hoy No Circula son los siguientes:



Los automóviles con hologramas 00 y 0.

con 00 y 0. Vehículos eléctricos.

Autos híbridos

¿Qué día no circulan los autos foráneos?

Los automóviles foráneos No Circulan de 5:00 a 22:00 horas un día a la semana, dependiendo del dígito de terminación de su placa.

Por ejemplo, la terminación 5, no circula el lunes, mientras que todos los sábados (son considerados como holograma “2”, a menos que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex). Adicionalmente, tampoco pueden transitar de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas”.

📌#MantenteInformado |

¿Sabes en qué entidades se aplica el programa #HoyNoCircula? Te compartimos la guía para circular en la Zona Metropolitana del Valle de México.

▶️Ver más en https://t.co/UPCjjx2T1c pic.twitter.com/m8d3vgpX5K — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 6, 2023

En la CDMX y Edomex, cualquier tránsito te puede infraccionar, por esta razón es indispensable que conozcas el calendario del programa Hoy No Circula para evitar multas.