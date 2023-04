Qué autos descansan el miércoles 5 de abril por el Hoy No Circula en CDMX y Edomex

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que no habrá alerta por contingencia ambiental, por lo que a pesar de las condiciones irregulares en el aire, habrá programa Hoy No Circula habitual para el miércoles 5 de abril en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex).

Según indican los lineamientos de la CAMe, para mañana miércoles 5 de abril descansan los autos con holograma 1 y 2 que tengan engomado rojo y terminación de placa 3 o 4. Estas restricciones se mantendrán activas desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, y no aplican para aquellos autos eléctricos ni híbridos.

Qué autos descansan por el Hoy No Circula el miércoles 5 de abril

Con hologramas 1 o 2:

Engomado rojo.

Terminación de placas 3 o 4.

Todos los foráneos con terminación 3 o 4.

Qué autos no circulan en la CDMX y Edomex los miércoles por el Hoy No Circula

¿Qué autos pueden circular este miércoles 5 de abril por el Hoy No Circula?

Este miércoles 5 de abril tendrán permitido circular todos los carros particulares con holograma “0" y"00"; además de todos los autos eléctricos e híbridos en la CDMX y Edomex. De igual forma, están exentos los coches que atraviesen y justifiquen una emergencia médica:



Los taxis pueden circular de 5:00 a las 10:00 horas los días que tengan restricción por Programa Hoy No Circula, independientemente del holograma que porten. Autos de servicios urbanos, (emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental). Autos de transporte escolar y de personal. Autos de cortejos fúnebres y servicios funerarios. Autos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

¿Qué autos foráneos descansan el miércoles 5 de abril?

Para los autos que no son de la CDMX ni Edomex, recuerda que todos tienen restricciones de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana; sin embargo, los miércoles no circulan todo el día aquellos que tengan terminación de placas 3 o 4. Esto aplica a partir de las 5 am y hasta las 10 de la noche, sin importar el color del engomado.

Calendario completo del Hoy No Circula:

Recuerda que hay restricciones para los vehículos y se establecen según los niveles de emisión de contaminantes en la verificación. Una vez obtenido el holograma, las restricciones se aplican según la terminación de placa y el color del engomado, como se expone a continuación:



Lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

Secretaría del Medio Ambiente Calendario semanal de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Cómo puedo saber si hay contingencia ambiental?

A través de la app de Fuerza Informativa Azteca, disponible para sistema iOS de Apple o para Android, te llegará la notificación del momento en que se active la contingencia ambiental en el Valle de México, determinada por las constantes actualizaciones de la Comisión Ambiental, así como la alerta de los autos que no circulan el día siguiente, por lo que te invitamos a descargar y suscribirte.

Costo de la multa por el Hoy No Circula en CDMX

Las multas son caras y ameritan corralón, así que la sugerencia es seguir las restricciones por el programa Hoy No Circula, pues la infracción por no cumplir es de casi dos mil pesos. En el caso de la zona conurbada del Estado de México, la sanción monetaria es de más de mil pesos, por lo que se recomienda seguir las indicaciones en todo momento y apegado a los horarios establecidos por la CAMe, además podrías ser remitido al depósito, que tiene un costo superior a los 800 pesos.