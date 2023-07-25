Estos autos descansan el martes 25 de julio en la CDMX y Edomex por el Hoy No Circula

¡Aguas con las multas! Uno de los momentos más estresantes para miles de automovilistas en la Ciudad de México y Estado de México es cuando les toca no circular, pues todos los días hay autos que descansan de manera obligatoria por la implementación del programa Hoy No Circula el cual se rige según el número de placa y color del engomado.

Para este martes 25 de julio, los carros que no circulan son todos lo que porten el engomado rosa y que tengan terminación de placas en 7 u 8, siempre y cuando hayan obtenido el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular, ya que te recordamos que los autos con holograma “0" y “00" no tienen ningún tipo de restricción.

¿Qué autos no circulan el martes 25 de julio?

Autos con holograma 1 o 2:

Terminación de placas 7 u 8.

Engomado color rosa.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

¿Cuál es el calendario del Hoy No Circula en CDMX 2023?

A continuación te dejamos el calendario completo del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, ya que cada día tiene distintas restricciones, por lo que si eres nuevo con el engomado 1 o 2, aquí puedes consultar si tu auto tiene que descansar algún día de la semana.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

Calendario semanal de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿En qué municipios del Edomex aplica el Hoy No Circula?

¡Tómalo en cuenta! El programa Hoy No Circula aplica para las 16 alcaldías de la CDMX, así para el Estado de México (Edomex), pero solo para 18 municipios conurbados a la capital del país, siendo:



Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chicoloapan Chimalhuacán Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula este martes 25 de julio en CDMX y Edomex?

Si tu auto no puede circular y lo sacas a la calle, la Policía de Tránsito te puede detener y la infracción por infringir el Hoy No Circula oscila entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización); es decir, entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe.

Además de la infracción por violar el reglamento, se suma la cuota de arrastre por parte de la grúa, la cual asciende a más de 800 pesos y se convierte en una multa de mucho dinero, más si tienes que dejar el vehículo durante la noche, ya que cada día se cobra el depósito vehicular.