Hoy No Circula: ¿Qué carros descansan el martes 4 de julio en la CDMX y Edomex?

Uno de los momentos más estresantes para miles de automovilistas en la Ciudad de México y Estado de México es cuando les toca no circular, pues todos los días hay autos que descansan de manera obligatoria por la implementación del programa Hoy No Circula, el cual se rige según el número de placa y color del engomado.

Para este martes 4 de julio, los carros que no circulan son todos lo que porten el engomado rosa y que tengan terminación de placas en 7 u 8, siempre y cuando hayan obtenido el holograma 1 o 2 en la última verificación vehicular, ya que te recordamos que los autos con holograma “0" y “00" no tienen ningún tipo de restricción.

De igual forma, cabe destacar que las restricciones aplican en la CDMX y 18 municipios conurbados del Edomex, a partir de las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche.

¿Qué autos no circulan el martes 4 de julio?

Autos con holograma 1 o 2:

Terminación de placas 7 u 8.

Engomado color rosa.

Calendario del Hoy No Circula en CDMX 2023:

A continuación te dejamos el calendario completo del Hoy No Circula en la CDMX y Edomex, ya que cada día tiene distintas restricciones, por lo que si eres nuevo con el engomado 1 o 2, aquí puedes consultar si tu auto tiene que descansar algún día de la semana.



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

📌#RecomendacionesCAMe

Dale un respiro a tu ciudad y en distancias cortas:

✅Usa el transporte público

✅Trasládate en bici

Por tu salud y por la de la gente que quieres #PonBuenAmbiente pic.twitter.com/Su3xogKfrm — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) July 2, 2023

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula este martes 4 de julio en CDMX y Edomex?

Si tu auto no puede circular y lo sacas a la calle, la Policía de Tránsito te puede detener y la infracción por infringir el Hoy No Circula oscilaentre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización); es decir, entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos, por lo que la recomendación es mantenerse apegado a los horarios establecidos por la CAMe.

Además de la infracción por violar el reglamento, se suma la cuota de arrastre por parte de la grúa, la cual asciende a más de 800 pesos y se convierte en una multa de mucho dinero, más si tienes que dejar el vehículo durante la noche, ya que cada día se cobra el depósito vehicular.